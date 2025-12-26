IVEウォニョン、美脚際立つミニ丈サンタコス披露「存在が奇跡」「美しさが次元を超えてきた」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月25日、自身のInstagramを更新。ミニワンピのサンタクロースコスチュームを身に着けた姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「存在が奇跡」ミニ丈サンタコスからスラリ美脚
◆ウォニョン、ミニ丈サンタコスを披露
ウォニョンは「Santa, I’ll leave the chimney open tonight 」（サンタさん今夜は煙突を開いておくわ）と綴り、複数のショットを公開。深紅のベルベット生地に白いファーがあしらわれたサンタクロース風のミニドレスを身につけており、美しいデコルテや肩、そしてスラリと細い脚が際立っている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿には「可愛くて綺麗でかっこいい」「脚の長さレベチ」「存在が奇跡」「美しさが次元を超えてきた」「こんなサンタなら1年中歓迎」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】