T-SPARKの展示イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」が2026年2月14日、15日に開催決定
【T-SPARK ZONE CORE 2026】 2026年2月14日、15日 開催予定
タカラトミーは、同社ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」を2026年2月14日、15日に開催する。開催場所は都内某所を予定している。
本イベントでは「T-SPARK」のブランドの展示イベントなっており、2025年の開催では「トランスフォーマー」、「ゾイド」、「ダイアクロン」などのIP商品や「リアライズモデル」、「トイライズ」などの新製品情報などが展示された。
T-SPARK 公式 (@tspark_official) December 26, 2025
T-SPARKの魅力を凝縮！
2026年も単独イベントを開催予定！
『 T-SPARK ZONE CORE 2026 』
開催期間：2026年2月14日(土)、15日(日)
開催場所：都内某所
詳細情報乞うご期待
pic.twitter.com/dF8AseUpuQ
(C) TOMY