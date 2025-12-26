【T-SPARK ZONE CORE 2026】 2026年2月14日、15日 開催予定

　タカラトミーは、同社ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」を2026年2月14日、15日に開催する。開催場所は都内某所を予定している。

　本イベントでは「T-SPARK」のブランドの展示イベントなっており、2025年の開催では「トランスフォーマー」、「ゾイド」、「ダイアクロン」などのIP商品や「リアライズモデル」、「トイライズ」などの新製品情報などが展示された。

(C) TOMY