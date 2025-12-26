¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò¡×¶Ê½ç·èÄê¡¡¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ÏMISIA¡¢Âç¥È¥ê¤ÏMrs. GREEN APPLE
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¤è¤ë£·»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Î¶Ê½ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤ÏMISIA¡¢Âç¥È¥ê¤ÏÇòÁÈ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬Ì³¤á¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¶Ê½ç¡£
Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï ¶Ê½çÁ°È¾¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×Mrs. GREEN APPLE ¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×King ¡õ Prince ¶¿¤Ò¤í¤ß HANA ¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É º£ÅÄÈþºù Á°ÅÄÆØ»Ò ½Õ°ìÈÖÍµÈ¹°¹Ô CANDY TUNE FRUITS ZIPPER Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¡ÖYOUNG MAN¡×´öÅÄ¤ê¤é Perfume ¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×°½À¥¤Ï¤ë¤« ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê ºäËÜÅßÈþ
É¹Àî¤¤è¤· MISIA ¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×ILLIT ¡õTEAM Number_i BE:FIRST ¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖFun! Fun! Fun!¡×ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×King ¡õ Prince¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×ILLIT¡ÖAlmond Chocolate¡×Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×&TEAM¡ÖFIREWORK¡×LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×½ãÎõ¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×Number_i¡ÖGOD_i¡×´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×ÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è É¹Àî¤¤è¤·¡Ö°¦»¸»¸¡×aespa¡ÖWhiplash¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×ÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è ºæÀµ¾Ï ¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè£¹²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×ºäËÜÅßÈþ¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×Vaundy¡ÖTokimeki¡×¸åÈ¾Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸RADWIMPS
20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×AKB48 AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×TUBE ¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×HANA¡ÖROSE¡×¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×´äºê¹¨Èþ ¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×ÆÃÊÌ´ë²è À±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç¡×ÆÃÊÌ´ë²è ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×SixTONES 6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×back number¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×Perfume
Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×ÉÛ»ÜÌÀ¡ÖMY WAY¡×ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×ÆÃÊÌ´ë²è ¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×Ê¡»³²í¼£¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×ÆÃÊÌ´ë²è ¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×MISIA MISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×