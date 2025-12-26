歌手・ＧＡＣＫＴのバンドが来年１月に予定していた中国・上海公演が延期になったことを２６日までに発表した。

ＧＡＣＫＴを中心に結成された「ＹＥＬＬＯＷ ＦＲＩＥＤ ＣＨＩＣＫＥＮｚ」。ＧＡＣＫＴの公式サイトで２５日に「ＧＡＣＫＴ ＹＥＬＬＯＷ ＦＲＩＥＤ ＣＨＩＣＫＥＮｚ 〜ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ＡＴＴＡＣＫ ＯＦ ＹＦＣｚ〜 ｉｎ ＳｈａｎｇＨａｉ 公演延期のお知らせ」と題し、「このたび、２０２６年１月２４日（土）に上海・万代南梦宫上海文化中心 １Ｆ 夢想劇場にて開催を予定しておりました本公演につきまして、不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」との主催者からのアナウンスを掲載した。

「本公演のすべてのチケットは無効となります。すでにチケットをご購入されたお客様は、当日会場へお越しにならないようお願い申し上げます」と払い戻しについて伝え、「改めまして、皆様のご理解とご支援に深く感謝申し上げます。また近い将来、皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております」とした。

この決定を受け、ＧＡＣＫＴは２６日にＸ（旧ツイッター）を更新し、「１月の上海公演が延期になったのは、正直残念だ。だが、この件についてボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではないとも思っている」と心境をコメント。

「ボクらは、国と国を繋ぐ位置にいる。音楽や表現を通して、互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを作る存在でありたい。文化交流には、その力があると信じている。そして、その小さな積み重ねがいつか確かな形になることを、心から願っている」とつづっていた。