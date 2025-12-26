いつまで頑張り続ければよいのか――苦痛のない人生との二者択一

朝活や生産性の高い生活が注目されるなかで、夜にぼんやり考えてしまう時間を、あえて肯定したい。深夜の画面越しに流れる感情、うまく言語化できない違和感、他人の正しさに対する自分のズレ――。そんな、整理のつかない問いや思考を、哲学という枠組みを借りながら、言葉にしてみる。「わからないまま考えること」や「問いを持ったまま明日を迎えること」も、この社会に必要な知見のひとつかもしれません。

連載「逆朝活の哲学」では、日々考えることを手放さずに生きる、ゲーム実況グループ「モノパス」のメンバー・スマイルさん（@smileWT_）とともに、そうした“逆朝活”の思索を深めていきます。

努力の先に、本当に幸せはあるのか

この先になにがあるんだろう。仕事や勉強など目の前の日常に向き合っているとき、またはそれらから一息ついたときにふと思うことはないだろうか。今こうして頑張っていても、もしくは頑張らなくてはいけないと思っていても、その先に本当にいい結果が待っているのだろうか。たしかに現在良い状態にいる人もたくさんいるだろう。

人間関係に恵まれた人、大きなことを成し遂げた人、ささやかな幸せをつかんだ人。でもそうした人たちですらこの先に大きな不幸や絶望を経験しないという保証はない。もしそうなら人生を頑張っても無駄じゃないかと思ってしまいそうだ。

しかし頑張った人でさえそうなるなら、頑張らなければより悲惨な結果を迎えてしまいそうで恐ろしい。楽しいこともあれば辛いこともある、それが人生だということかもしれない。

だけどなんとか努力して可能な限り苦痛を減らし、可能な限り幸福が多い人生を送ろうとしても、差し引きして苦痛のほうが大きくなる可能性があるならそもそも生まれないほうがよかったのだろうか。多くの人はそれでも人生になんらかの希望を見出して生きているのだろう。そしてなんとか苦痛を減らせないかともがいている。

「苦痛」のない人生

であれば苦痛というものを無くしてしまえばいいのではないだろうか。

そんなことが可能なのかと思うかもしれないが、現代でも一部の苦痛については感じなくすることのできる技術が確立されているし実際に行われている。痛みは麻酔で無くすことができるし、向精神薬は不安や精神的な辛さを抑制してくれる。人間の脳内でどの部位が苦痛の発生をになっているかが解明されれば、その部位の働きを抑制することで人間は苦痛のない人生を歩めるのではということだ。

痛みを感じず不安も恐怖も悲しみも感じない。そうすれば人生には苦痛が無くなり楽しいだけのものになるのではないだろうか。

しかしそういった処置を受けられない人間からしたら人生は依然として苦しみにあふれたものかもしれない。その場合もいずれは生まれる前の段階での遺伝子工学的な手法でそもそも苦痛が存在しない人間を生み出すことによって解決するだろう。このような手段をとってまで人類は苦痛のない人生を望むのだろうか。それとも苦痛とともに生きる選択をするのだろうか。

スマイル／2016年からゲーム実況グループ「White Tails【ワイテルズ】」のメンバーとして活動。2025年にゲーム実況グループ「モノパス【Monopass】」を立ち上げ「Minecraft」を中心とした動画投稿をしている。インターネットの争いを見るのが好き。

