RESEXXY、ガーナコラボ♡冬に映えるニット＆ポーチ登場！
RESEXXYからブランド初の「ガーナ」コラボレーションが登場♡ミルクチョコを思わせるブラウン、ホワイトチョコのようなアイボリー、パッケージロゴを想起させるシャンパンゴールドなど、ガーナの世界観をファッションに落とし込んだ冬の特別ラインです。ニットチュニックやミニワンピース、2Wayハートポーチなど、クラシカルなシルエットと甘い色合いで日常のコーデを彩ります♪
冬にぴったり♡ケーブルルーズニットチュニック
【Ghana】ケーブルルーズニットチュニック
価格：7,700円（税込）
「【Ghana】ケーブルルーズニットチュニック」は、ウォームなブラウンと鮮やかなレッドの2色展開で、1枚で温かく華やかな印象に♡
ガーナのミルクチョコやホワイトチョコをイメージしたカラーリングで、冬のデイリーコーデに甘さと上品さをプラスします。
サイズ：F
甘さと可愛さ♡ケーブルニットミニワンピース
【Ghana】ケーブルニットミニワンピース
価格：9,900円（税込）
「【Ghana】ケーブルニットミニワンピース」は、アイボリーとレッドの2色展開で、クラシカルなシルエットが魅力的♪
ガーナの濃厚であたたかな世界観を、RESEXXYならではのケーブル編みに融合。ワンピース1枚で華やかな冬コーデが完成します。
サイズ：F
2Wayハートポーチで冬のお出かけを彩る
【Ghana】2Wayハートポーチ
価格：13,200円（税込）
「【Ghana】2Wayハートポーチ」は、アイボリーとレッドの2色展開で、見た目も可愛いだけでなく、コーディネートのアクセントにも♡
ショルダーとしてもクラッチとしても使える2Way仕様。ガーナの世界観を感じるシャンパンゴールドのディテールが、大人の可愛さを演出します。
サイズ：F
RESEXXYとガーナコラボで冬コーデを楽しもう♪
RESEXXY初の「ガーナ」コラボレーションは、2025年12月26日(金)より予約販売開始♡
ケーブルルーズニットチュニック（7,700円）、ケーブルニットミニワンピース（9,900円）、2Wayハートポーチ（13,200円）の全3型で展開されます。
ミルクチョコやホワイトチョコを思わせる甘く温かいカラーが、冬のデイリーコーデに華やかさをプラス。