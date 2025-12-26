RESEXXY、ガーナコラボ♡冬に映えるニット＆ポーチ登場！

RESEXXYからブランド初の「ガーナ」コラボレーションが登場♡ミルクチョコを思わせるブラウン、ホワイトチョコのようなアイボリー、パッケージロゴを想起させるシャンパンゴールドなど、ガーナの世界観をファッションに落とし込んだ冬の特別ラインです。ニットチュニックやミニワンピース、2Wayハートポーチなど、クラシカルなシルエットと甘い色合いで日常のコーデを彩ります♪

冬にぴったり♡ケーブルルーズニットチュニック



【Ghana】ケーブルルーズニットチュニック

価格：7,700円（税込）

「【Ghana】ケーブルルーズニットチュニック」は、ウォームなブラウンと鮮やかなレッドの2色展開で、1枚で温かく華やかな印象に♡

ガーナのミルクチョコやホワイトチョコをイメージしたカラーリングで、冬のデイリーコーデに甘さと上品さをプラスします。

サイズ：F

甘さと可愛さ♡ケーブルニットミニワンピース



【Ghana】ケーブルニットミニワンピース

価格：9,900円（税込）

「【Ghana】ケーブルニットミニワンピース」は、アイボリーとレッドの2色展開で、クラシカルなシルエットが魅力的♪

ガーナの濃厚であたたかな世界観を、RESEXXYならではのケーブル編みに融合。ワンピース1枚で華やかな冬コーデが完成します。

サイズ：F

2Wayハートポーチで冬のお出かけを彩る



【Ghana】2Wayハートポーチ

価格：13,200円（税込）

「【Ghana】2Wayハートポーチ」は、アイボリーとレッドの2色展開で、見た目も可愛いだけでなく、コーディネートのアクセントにも♡

ショルダーとしてもクラッチとしても使える2Way仕様。ガーナの世界観を感じるシャンパンゴールドのディテールが、大人の可愛さを演出します。

サイズ：F

RESEXXYとガーナコラボで冬コーデを楽しもう♪



RESEXXY初の「ガーナ」コラボレーションは、2025年12月26日(金)より予約販売開始♡

ケーブルルーズニットチュニック（7,700円）、ケーブルニットミニワンピース（9,900円）、2Wayハートポーチ（13,200円）の全3型で展開されます。

ミルクチョコやホワイトチョコを思わせる甘く温かいカラーが、冬のデイリーコーデに華やかさをプラス。