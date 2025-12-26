ひろゆき、“父親の実家の家業”について告白「北海道にある…」意外すぎるルーツが明らかに
西村博之（以下、ひろゆき）が父親の実家に関する意外な情報を明かし、共演者を驚かせる場面があった。
12月25日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』の生配信SP「くるま＆ひろゆき＆東出、再会生配信SP」が放送された。今回の生配信には、南アジア縦断旅に挑んだ令和ロマン・くるまと、途中から旅に合流した西村博之（以下、ひろゆき）、東出昌大が出演。旅を振り返るトークが展開された。
ゴール地点として設定されていたブータンの王宮に到着し、くるまとひろゆきが旅を終えた後も、東出は同国に残り旅を続行。標高約4000mに位置するラヤ村を訪れ、人々の生活を取材した。その際、東出はヤクの生乳を飲み、あまりのおいしさに感動。今回の生配信でも「ヤクの生乳、本当にうまかったですね。牛乳の比じゃなかった」と振り返り、「牛乳も生で飲んだらああなのかな」と語った。
加熱殺菌をしていない、生乳のおいしさを絶賛する東出だったが、ひろゆきは「腹壊すから、普通やっちゃだめなんですよね。うちの父親の実家が牧場なんですけど、牧場の人、生で飲まないで、ちゃんと煮沸するんですよ」と指摘した。ひろゆきがサラッと口にした「父親の実家が牧場」という情報に、くるまは「知らなかった。初めて聞いた」と驚き。ひろゆきは「西村牧場っていう。北海道にある」と説明していた。