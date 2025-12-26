BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が25日に放送され、川口和久氏（66）と西山秀二氏（58）の元カープバッテリーがそろってゲスト出演。川口氏が広島時代に唯一“やらかした”まさかの暴投についてぶっちゃけた。

「○×ダグアウト」のコーナーで出た「今の時代に生まれていたとしてもプロになっていた」という質問にそろって「○」の札を挙げた2人。

まずは西山氏が、ミスをしようものなら直後にベンチに転がされたという当時の荒々しいカープベンチについて面白おかしく語り、女性ファンから「西山くん頑張って！」と手を振られたため手を振り返したらコーチに激怒されたというエピソードを語った。

すると、川口氏は「西山くん頑張って！」と手を振った女性について「（知り合いの）飲み屋のおねーちゃんじゃなかったの？」とまさかの一言。西山氏が「普通の子です」と答えると、川口氏は「僕、あるんですよ」と自ら語り始めた。

「（広島）市民球場で投げてて。達川さんのサインを見て。ファースト小早川なんですよ。小早川の頭の上で手を振ってるんですよ」と一塁後方のスタンドで手を振っている女性に気付いた。

「あら！あの人だ！と思って…。飲み屋のお姉さんだ…って。うわ〜って足上げたら…」

一瞬、気持ちが乱れた川口氏。捕手・達川に向かって投球したものの、まさかの暴投。「お姉さんに投げちゃった」と笑わせた。

今回番組MCを務めたお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）は「お姉さんに投げてどうすんねん！僕の気持ちだよ！いうてる場合ちゃうんねん！」と猛ツッコミ。

現役時代に“和製リチャード・ギア”の異名が付けられ、汗一つかかず涼しい顔で強打者たちを次々に斬っていったカッコいい選手の代表格だった川口氏。

岡田が「俺は川口投手を現役時代見てるから！そんなイメージちゃうねん！やめて！その…。そっち側は西山さんが全部しゃべるから！」と猛抗議すると、川口氏はそんな暴投が「一回だけあるんです」と涼しい笑顔で返していた。