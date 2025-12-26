俳優の佐藤健さんが、「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」で、約438万円を寄付したことを所属事務所の公式サイトを通じて公表しました。



2024年1月1日の令和6年能登半島地震から、まもなく2年。佐藤さんが2025年3月より行ってきたのは、「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」として、チャリティーグッズ「佐藤健 九谷焼豆皿セット」の販売。



販売されたのは、石川県の伝統工芸でもある九谷焼に、佐藤健さんと猫をモチーフとしたオリジナル書下ろしデザインが「九谷五彩」と呼ばれる五色の和絵具で鮮やかに描かれた豆皿セットです。



今回の発表によると「現状のプロジェクト利益の全て、合計4,384,805円を石川県の『令和6年能登半島地震災害義援金』へ寄付」したということです。





発表された文書では最後に佐藤健さんの署名入りで「ご協力いただいた皆様、ご参加くださった沢山のお客様に改めて感謝の意をお伝えすると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。」と綴られています。



