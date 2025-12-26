アイドルグループ・ドラマチックレコードの新居歩美さんが『週刊FLASH』（光文社）に登場しました。



5ページにわたって色気あふれるグラビアを展開。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演で、大喜利が強すぎるアイドルとして一躍有名になった新居さんは「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と明かしてくれました。インタビューではアイドルを目指した理由や今後の目標を語っています。



【新居歩美さんプロフィール】

にいあゆみ 22歳 2003年6月28日 生まれ 香川県出身 T148 アイドルグループ・ドラマチックレコードのメンバーとして活躍。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大喜利が強すぎるアイドルとして数々のドッキリ動画に出演し大ブレイク。大のお笑い好きとしても有名。最新情報は、公式X （@DMRC_ayumi）、公式Instag ram（@ayuchi_nii）