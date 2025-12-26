3台のフラッグシップ・スポーツをワールドプレミア

トヨタは2025年12月5日に、静岡県裾野市のウーブンシティにあるイベンターガレージで、3台のスポーツカーを発表しました。

トヨタの「GR GT」と「GR GT3」、レクサス「LFA Concept」の3モデルです。かつての「2000GT」や「レクサスLFA」のように、各ブランドを象徴するようなフラッグシップとなる存在です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「“FR”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚）

このうちGR GTは量産を目前とした新型車であり、そのGT３カテゴリー向けのレーシングバージョンがGR GT３となります。

また、LFA Conceptは、ジャパンモビリティショー2025で出品された「レクサスSport Concept」そのもののBEVスポーツカーであり、今回は名称を新たに、改めての公開となりました。

ニュルブルクリンクの悔しさをバネに生まれた

12月5日の発表会において、トヨタはGR GTとGR GT3の誕生には、屈辱の物語があると説明しました。それは20年前にトヨタの会長である豊田章夫男氏が、ドイツのニュルブルクリンクサーキットで味わったものだとか。当時のトヨタにはスポーツカーが存在しておらず、豊田氏は古い「スープラ（80系）」でサーキットを走っていました。

一方、他の欧米の自動車メーカーは、新型スポーツカーの開発をしているだけでなく、レースに本気で取り組み、レースを人材育成の場として活用していたのです。

そして、豊田氏のスープラを、見たことのないカモフラージュを施した開発車両たちが次々に追い抜いていったというのです。そのことに対して豊田氏は、「トヨタさん、あなたたちにこんなクルマ作れるわけないでしょ」と言われていると感じたというのです。

その悔しさをバネに生まれたのがGR GTであり、そのレーシングバージョンとなるGR GT3だというのです。

また、GR GTとGR GT3は、トヨタに伝わるスポーツカー作りの伝承も狙いのひとつとなっています。伊勢神宮が20年ごとにお宮を建て替えることを式年遷宮と呼びますが、その狙いには宮大工の技術を次世代に伝えることも含まれています。

トヨタも同じように、かつての2000GTやレクサスLFAで培ったスポーツカー作りの技術を、GR GTとGR GT3の開発を通じて、若い世代に伝えたというのです。

小見出し：アルミの骨格に新開発の4リッターツインターボを搭載

GR GTとGR GT3は、低重心、軽量・高剛性、空力性能の追求という３つをテーマに開発されています。その実現のために採用されたのが低重心パッケージです。扱いやすさを念頭にFRレイアウトが選択され、ドライサンプ化されたエンジンは低く、車体中央に寄せて据えられています。トランスミッションはリヤに搭載するトランスアクスルとなり、優れた前後重量配分を実現します。

軽量・高剛性を実現するのが、トヨタ初採用となったオールアルミの骨格です。ボディパネルにはカーボンや樹脂なども使い、軽く強いボディを実現します。GR GTは全長4820mm×全幅2000mm×全高1195mmという大柄なものですが、重量はわずか1750kg以下に抑えられているというのです。

空力追及のために、GR GTでは、先に空力性能の理想像を定め、その後にクルマ全体のデザインが決められています。これは通常のクルマの開発とは反対となります。それだけ空力にこだわったといえるでしょう。

パワートレインは新開発の4リッターV8ツインターボが搭載されています。リアに搭載するトランスアクスルには新開発の8速ATが内蔵されています。ストリートバージョンのGR GTはトランスアクスルにモーターを1つ搭載したハイブリッドで、システム最高出力650馬力以上、最大トルク850Nm以上を発揮します。レーシングバージョンはモーターなしの純エンジン車となります。

小見出し：活躍する姿を目にできるのは2027年から

そんなGR GTとGR GT３の発売は2027年ごろを目指しているとトヨタは説明します。ただし、もしかすると、発売前にGR GT３が、どこかのレースに参戦するかもしれません。なぜなら、過去にLFAが開発中の姿のまま、ドイツのニュルブルクリンク24時間耐久レースに参戦しているからです。

実際に、発売前にレースで、良いところを見せれば、絶好のプロモーションになると言えるでしょう。

ちなみにLFAが2009年に発売された時の価格は3750万円でした。それから15年以上の時間が過ぎていますし、内容を考えると、価格はそれ以上に上昇していてもおかしくはありません。また、LFAは世界限定500台ということで、中古車価格は上昇する一方で、今では1億円を超えることも珍しくなくなっています。

GR GTは限定生産ではないようなので、それほど中古車が高くなることはないとは思いますが、その価値が下がることもないはず。買えるだけの財力があり、欲しいと思うのであれば、すぐに買っておくのが吉なのではないでしょうか。