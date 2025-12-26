＜毒親、ゼッタイに男よ！＞すべては娘のため！なのに返事は…スタンプ？【第7話まんが：母の気持ち】
私は和代。私の娘は現在、妊娠7ヶ月です。孫の誕生を楽しみに待ちわびています。娘のお腹を見たとき、私は「これは男の子だ」とすぐに思いました。前に突き出て角ばった形をしていて、つわりも軽かったと聞いていたからです。しかし、健診で女の子だったと言われたと言います。
娘は不満そうな顔をしていました。それでも私は娘のためだと思っていました。服やベビーカーを性別に合わせて揃えてしまい、後で「違った」となれば無駄になってしまう。それだと困るだろうと思ったからこそ、「女の子って言うなら、うちは何も買わないよ」と伝えました。
ある日、私は友人とお茶をしているときに娘の妊娠の話をしました。
すると友人は真剣な表情になり、「もし若いころにお姑さんから同じことを言われたら、どう思った？」と問いかけてきました。その言葉に私はハッとし、返事に詰まりました。
私はただ、後々娘が傷つかないようにと思っていたのです。性別を早くから決めつけて準備をしてしまったら、もし違っていたときに困るだろうと考えました。だからこそ「女の子って言うなら、うちは何も買わないよ」と伝えました。娘のためを思ってのことでした。
数日後、夫宛に娘から手紙が届き、私は驚きました。何も知らされていないし、連絡もありません。
メッセージを送ってみても返事はスタンプひとつだけ。私はただ、後で娘が困らないようにと思っただけなのに……。
その気持ちが伝わらず、逆に傷つけてしまったのかもしれません。私は間違っていたのでしょうか。
原案・ママスタ 編集・横内みか
