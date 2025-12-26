【義母の介護「10万円事件」】「大丈夫」なはずがない！気丈な義妹が心配＜第15話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第15話 言葉にならない心の叫び
【編集部コメント】
マユミさん自身も、高齢になった自分の両親の面倒を見ています。何かあればすぐに駆けつけなければいけないし、日々の関わりの中で気を遣うことも多いはず。だからこそチエさんの「大丈夫です」「お気になさらないで」という言葉が引っかかってしまったのでしょう。大丈夫なわけがないのに、それすら口に出せない……そんなSOSに感じられたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
