【義母の介護「10万円事件」】「大丈夫」なはずがない！気丈な義妹が心配＜第15話＞#4コマ母道場

遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？　よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。

第15話　言葉にならない心の叫び



【編集部コメント】

マユミさん自身も、高齢になった自分の両親の面倒を見ています。何かあればすぐに駆けつけなければいけないし、日々の関わりの中で気を遣うことも多いはず。だからこそチエさんの「大丈夫です」「お気になさらないで」という言葉が引っかかってしまったのでしょう。大丈夫なわけがないのに、それすら口に出せない……そんなSOSに感じられたのかもしれません。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・井伊テレ子