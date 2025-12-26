バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は26日、早大3年のPG下山瑛司（21）が在学中でもプレーできる特別指定選手として加入したと発表した。27日のホーム静岡戦（福岡・照葉積水ハウスアリーナ）から帯同する。

茨城県出身の下山は愛知・中部大第一高2年の時、全国高校総体初優勝に貢献。3年時の全国高校選手権（ウインターカップ）は3位に入り、U18（18歳以下）日本代表候補にも名を連ねた。

2023年に早大へ進学すると、今秋の関東大学リーグ戦で57年ぶりに制したチームの主力として活躍し、優秀選手賞を受賞。11月末〜12月の全日本大学選手権でも準優勝へと導いた。

B2福岡は11勝15敗で西地区5位に低迷。ガード陣の得点力不足が課題になっており、スピードに優れた下山には即戦力としての期待が懸かる。

下山はクラブを通じて「短い期間ではありますが、自分の強みであるスピードとハードなディフェンスでチームに貢献し、全ての面で成長できるように精進して参ります」などとコメントした。