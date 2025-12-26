¡ÚÊ¡²¬¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ªÁ¦¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛJAÊ¡²¬»Ô ºÐËöÂç»Ô¡¦½éÇä¤ê¡¢À¸¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢Ê¡¤Î±ïµ¯Êª»Ô
Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
JAÊ¡²¬»Ô¡¡ºÐËöÂç»Ô¡¢½éÇä¤ê
¤«¤Ä¤ªºÚ¡¢Âçº¬¡¢ÇòºÚ¤Ê¤ÉÅß¤ÎÇÀ»ºÊª¤äÀÚ¤ê²Ö¡¢¤·¤á¾þ¤ê¤ä¶ÀÌß¡¢±ö´³Êª¤Ê¤É¤ÎÀµ·î¾¦ºà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æü»þ : 12·î27Æü(ÅÚ)¡Á31Æü(¿å) ¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å6»þ¡Ê²ÖÈª»Ô¾ì¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡31Æü¤Ï²ÖÈª»Ô¾ì¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢Ê¡½Å»Ô¾ì¤È¼þÁ¥»û»Ô¾ì¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¡¢Û©º´»Ô¾ì¤ÈÆþÉô»Ô¾ìµÙ¤ß¡£
¡¡¡¡¡¡½éÇä¤ê¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡Ê²ÖÈª»Ô¾ì¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê:ÇîÂ¿¤¸¤ç¤¦¤â¤ó¤µ¤ó»Ô¾ì Û©º´»Ô¾ì¡ÊÆî¶èÅª¾ì1-23-23¡Ë¡¢ÆþÉô»Ô¾ì¡ÊÁáÎÉ¶èÅìÆþÉô6-18-3¡Ë¡¢Ê¡½Å»Ô¾ì¡ÊÀ¾¶èÊ¡½Å1-16-6¡Ë¡¢¼þÁ¥»û»Ô¾ì¡ÊÀ¾¶è¼þÁ¥»û1-7-1¡Ë¡¢²ÖÈª»Ô¾ì¡ÊÆî¶èÇð¸¶1-1-42¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57904/
¥ï¥¯¥ï¥¯¤Õ¤ì¤¢¤¤¡ª¤â¤Õ¤â¤Õ¡õ¤Ï¤Á¤å¤¦¤ë¤¤¡¡À¸¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿
¥¦¥µ¥®¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¡¢¥ê¥¹¤Ê¤É¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ·Ï¤Î¾®Æ°Êª¤ò¸«¤Æ¿¨¤ì¤Æ¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÄÁ¤·¤¤à¨ÃîÎà¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â¡£
Æü»þ: 2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë) ¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å5»þ
¡¡¡¡ ÅÚÆü½Ë¡¦ÅßµÙ¤ß¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢12·î27Æü¡Á31Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢1·î1Æü¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¡ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡Ë
¾ì½ê:BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡¡6³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57301/
Ê¡¤Î±ïµ¯Êª»Ô
¡Ö¾¢¡Ê¤¿¤¯¤ß¡Ë¤Î²ñ¤Ò¤Í¤â¤¹¡×¤Î³«±¿¤Î¾®ÄÊ¡¢º£½É¿Í·Á¤Î±îÌÌ¡ÊÇò¡¦¹õ¡Ë¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥É¤ò¼ê»Å»ö¤ÇÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÖOnawa¡×¡¢²Æì¤Î¼ã¤¿¦¿Í¡¦¿·³ÀÍ¥¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ«·ÝºîÉÊ¡Ö²æÉð¼ÔÍå¡×¤Ê¤É¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¡£
Æü»þ:2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ¡Ê 12·î31Æü¤È1·î6Æü¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡¢1·î2Æü¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡¢1·î1ÆüµÙ´Û¡Ë
¾ì½ê: ÇîÂ¿ºåµÞ1³¬¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57899/
HAKATA ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÈPOP&SURPRISE¡É
¡ÖPEANUTS¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈPOP&SURPRISE¡É¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡£
Æü»þ:2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¡¡¡¡ 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡Ê1·î2Æü¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡¢Æ±5Æü¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢1·î1ÆüµÙ´Û¡Ë
¾ì½ê: ÇîÂ¿ºåµÞ8³¬ºÅ¾ì
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57937/
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÇîÊª´Û½êÂ¢ ÆÃÊÌÅ¸ ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È
Ä¦¹ï¡¢´½¡¢Êõ¾þÉÊ¡¢ÅÚ´ï¡¢¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤äÇ¤Î¥ß¥¤¥é¤Ê¤ÉÌó150ÅÀ¤Î°äÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÅÙ¤ÊÊ¸²½¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡£
Æü»þ:2026Ç¯3·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þÈ¾ ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢ µÙ´ÛÆü ·îÍË¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£1·î12Æü¡¢2·î23Æü¤Ï³«´Û¤·¡¢1·î13Æü¡¢2·î24Æü¤ÏµÙ´Û¡Ë
¾ì½ê: Ê¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û 2³¬ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57195/
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê¡²¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/
