来年1月に開催される「りそなグループ Bリーグ オールスター ゲーム ウィーケンド 2026 IN NAGASAKI」の関連イベントについて、26日に概要が発表されました。

すでにメーン会場の長崎スタジアムシティ「ハピネスアリーナ」のチケットは完売となっていますが、

チケットを持っていない人も無料で参加できる「Bリーグ オールスター フェス 2026」が、出島メッセ長崎で開催されます。

会場では、パブリックビューイングやステージイベント、グッズ販売などが行われる予定で、オールスターを楽しめる様々な体験ブースも出展します。

ソフトバンク「AIバスケ＆オリジナルデジタルトレカブース」

AIスマートコーチの骨格解析機能を使用し、憧れの選手とシュートフォームの比較体験。

また オールスター出場26選手の中から “推し” を選んで、一緒に撮影できるデジタルフォトブースも設置されます。

りそなグループ「RESONA BASKETBALL STUDIO」

バスケットボール型のボタンを連打することで、モニターの中のキャラクター “りそにゃ” がアリーナを目指してドリブルで進むゲームイベントを開催。

またブース内には「B.BLAC」と「B.WHITE」の選手がデザインされたフォトスポットが設置されます。

インフロニアHDブース「バスケインフラリーグ(BIリーグ)など」

「バスケインフラリーグ(BIリーグ)」への参加で、カプセルトイマシンに挑戦。

前田製作所の重機「かにクレーン」の先にバスケゴールを取り付け、シュートチャレンジを実施します。

そのほか 数多くのブースが揃い、盛りだくさんとなっています。

『Bリーグ オールスター フェス 2026』は、来年1月16日～18日までの3日間「出島メッセ長崎」で開催されます。