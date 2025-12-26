チケットない人も無料参加できる「Bリーグオールスターフェス2026」出島メッセで開催決定《長崎》
来年1月に開催される「りそなグループ Bリーグ オールスター ゲーム ウィーケンド 2026 IN NAGASAKI」の関連イベントについて、26日に概要が発表されました。
すでにメーン会場の長崎スタジアムシティ「ハピネスアリーナ」のチケットは完売となっていますが、
チケットを持っていない人も無料で参加できる「Bリーグ オールスター フェス 2026」が、出島メッセ長崎で開催されます。
会場では、パブリックビューイングやステージイベント、グッズ販売などが行われる予定で、オールスターを楽しめる様々な体験ブースも出展します。
ソフトバンク「AIバスケ＆オリジナルデジタルトレカブース」
AIスマートコーチの骨格解析機能を使用し、憧れの選手とシュートフォームの比較体験。
また オールスター出場26選手の中から “推し” を選んで、一緒に撮影できるデジタルフォトブースも設置されます。
りそなグループ「RESONA BASKETBALL STUDIO」
バスケットボール型のボタンを連打することで、モニターの中のキャラクター “りそにゃ” がアリーナを目指してドリブルで進むゲームイベントを開催。
またブース内には「B.BLAC」と「B.WHITE」の選手がデザインされたフォトスポットが設置されます。
インフロニアHDブース「バスケインフラリーグ(BIリーグ)など」
「バスケインフラリーグ(BIリーグ)」への参加で、カプセルトイマシンに挑戦。
前田製作所の重機「かにクレーン」の先にバスケゴールを取り付け、シュートチャレンジを実施します。
そのほか 数多くのブースが揃い、盛りだくさんとなっています。
『Bリーグ オールスター フェス 2026』は、来年1月16日～18日までの3日間「出島メッセ長崎」で開催されます。