お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、先輩芸人の東野幸治。「【２０２５総決算】冷淡な東野幸治の心を熱くさせたＭ−１グランプリ２０２５から“東洋一のス○べ”盟友・今田耕司の伝説…そしてダウンタウンファミリーの未来とは？【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。

東野と鬼越は、冒頭、２１日に開催された「Ｍ−１グランプリ２０２５」を振り返った。東野は、優勝コンビとなった「たくろう」のきむらバンド、赤木裕のキャラクターを絶賛した。

「きむらバンドの、あの芸名もちょっと眉唾もんやし、ちょっと怪しい。司会者を遮って急に（赤木に）無茶ぶりするっていう。あれは、スゴいね…」と笑った。

東野は、ナインティナイン・岡村隆史とロケ終わりに、Ｍ−１を一緒に視聴していたと述懐。

「Ｍ−１見てて。（岡村と）面白いなぁって言って。そのままテレビつけてたら有働さんの番組に（たくろうが）出てて…」と、有働由美子アナウンサーがＭＣを務めるテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」に、たくろうがＭ−１の新王者として出演していたことを振り返った。

東野は「あ、もう出てんねや？と思ったら。あの天下の有働さんの話を（きむらが）遮って。何か言うのかな？と思ったら相方への強引な無茶ぶり。それも生放送で。ホンマに無邪気にも程がある…」と爆笑。金ちゃんは「あれはパワハラですからね、もう」と苦笑した。

つづけて、東野は「いや、登場は『たくろう』面白いなと思ってて。ちょっと、だから頭角をあらわすの遅いなとか思ってたけど。やっぱり、面白いコンビは、ちゃんと世の中に登場するし。もう胸誇らしげに相方に無茶ぶりするっていう」と笑った。

金ちゃんが「だって、あの中で。もう見た中で無茶ぶりを４回ぐらいやってましたから。これ、赤木潰れるぞ？おいって」と振り返ると、東野は「いや、いや。岡村が同じこと言うてた！同じこと。『これ、大丈夫ですか…？』って」と、さらに爆笑していた。