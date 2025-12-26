【MステSUPER LIVE】今年第2子出産の大島優子、10年ぶり『Mステ』出演 圧巻の「ヘビロテ」センター
アイドルグループ・AKB48が、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。
【ライブ写真多数】奇跡の復活！あつゆうが8年ぶりにそろいWセンター曲披露
20周年を迎えたAKB48は、レジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と、大ヒット曲「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」をメドレーで披露した。
「RIVER」では高橋がセンターを務め、「ポニーテールとシュシュ」から小嶋、指原が参加。「ヘビーローテーション」では、約10年ぶりの『Mステ』出演となる大島がキレキレのダンスと歌声で圧巻のセンターを務め上げ、メドレーを締めくくった。歌唱後、大島は息切れしながらも「タモリさんにあえて感無量です」としみじみ語っていた。歌唱後には「大島優子」がXでトレンド入りするほど話題となっていた。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
