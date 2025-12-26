¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¢Ä¶ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¡×2S¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¶¯¤Î2¿Í¡×¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤ÎTaka¡Ê37¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤Çº£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿±Ñ¼ù¤È¡ªÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤ÎÄ»ÎÁÍýÅ¹¡Ö±ïÅ·¡×¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ïº£·î¤Ë¥Ð¥Ï¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Èó¸ø¼°¶¥µ»¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç2016Ç¯Âç²ñ°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£º£Ç¯ºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î2¿Í¡¡Taka¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤â2¿Í¤Î³èÌö¤ÏºÇ¹âºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¡À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÏÃ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Öµ×¡¹¤Î¤ªÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£