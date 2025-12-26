「気づいたら小指が痛い…」「親指に違和感」スマホ・ゲーム世代に増えている“スマホ指”対策グッズ
スマホを小指で支えるクセ、ゲームやSNSで親指を酷使する時間。それが日常になっている人ほど、指への負担は気づかないうちに蓄積している。最近よく聞く「スマホ指」「ゲーム指」は、指の使いすぎによる痛みや違和感の総称だ。軽い症状でも放置すると、ばね指や腱鞘炎につながることもある。そこで頼りたいのが、日常動作を妨げにくいサポーターやテーピング。今回は、無理なく取り入れやすい指・親指・手首用の対策グッズを紹介する。
【写真】貼るだけで指をサポート 「スマホ使い過ぎ化も？」を感じた“その日”から使える簡単テーピング
■ニチバン バトルウィン 指プロテクター S〜Mサイズ YP10SM
指の関節や腱への負担をやさしく抑える、貼るタイプの指用プロテクター。テーピングが苦手な人でも扱いやすく、指に巻くだけで簡単に固定できる。薄手で目立ちにくいため、スマホ操作や家事の合間にも使いやすいのが特徴だ。小指や中指など、スマホを支えることで起こりやすい指の違和感対策に向いている。指の動きを完全に止めず、負担のかかりやすい部分だけをサポートする設計なので、日常生活に取り入れやすい。スマホ指・ゲーム指の初期ケアとして使いやすいアイテム。
●おすすめポイント
・貼るだけで使える簡単設計
・薄手で日常動作を邪魔しにくい
・小指・中指など幅広く対応
■ニチバン バトルウィン 指プロテクター 親指用 M〜Lサイズ YPT6ML
スマホ操作やゲームで酷使しやすい親指専用の指プロテクター。親指の付け根から第一関節にかけてを包み込み、負担が集中しやすい部分をしっかりサポートする。テーピングの知識がなくても使いやすく、貼り直しもしやすい仕様。親指を使う動作は制限しすぎず、痛みや違和感の軽減を目指せる点が特徴だ。ゲーム指や親指の腱鞘炎予防を意識したい人に向いた、日常使いしやすい対策グッズ。
●おすすめポイント
・親指専用設計でフィット感が高い
・貼るだけで安定感をプラス
・ゲーム・スマホ操作中にも使いやすい
■手首 サポーター 腱鞘サポーター（男女左右兼用）
指だけでなく、手首からくる負担も同時にケアしたい人向けの腱鞘サポーター。中指・薬指まわりと手首を一体で支える構造で、スマホ操作やデスクワークによる負担を分散できる。アジャスタブル仕様でフィット感を調整しやすく、家事や育児など動きの多いシーンにも対応。指の痛みの原因が手首側にある場合にも役立つ、広範囲サポートタイプ。
●おすすめポイント
・手首〜指までまとめて支えられる
・サイズ調整しやすく装着が簡単
・家事・作業中も使いやすい
■バンテリン サポーター 親ゆび専用
テーピング理論を応用した親指専用サポーター。親指の動きを必要以上に制限せず、負担がかかりやすい部分をピンポイントで支える設計が特徴だ。装着することで親指の安定感が増し、スマホ操作時の違和感軽減が期待できる。日常使いしやすいデザインで、外出時にも取り入れやすい。親指の腱鞘炎対策を意識したい人に向いた定番アイテム。
●おすすめポイント
・親指の動きを妨げにくい
・テーピング理論に基づく設計
・日常使いしやすいフィット感
■ザムスト サムガードソフト
スポーツ向けサポーターで培われたノウハウを活かした親指用サポーター。親指の付け根を中心に安定させ、負担のかかる動きをサポートする。ソフトタイプのため装着感がやさしく、長時間の使用にも向いている。ゲームやスマホ操作など、繰り返し親指を使う人にも取り入れやすい設計だ。動かしながら守りたい人向けのバランス型アイテム。
●おすすめポイント
・スポーツ発想の安定設計
・ソフト素材で長時間使いやすい
・左右兼用で使い勝手が良い
スマホ指・ゲーム指は、日常のクセが積み重なって起こる不調。痛みを我慢するより、早めにサポートアイテムを取り入れることで悪化を防ぎやすくなる。貼るだけのテーピングから、親指・手首を支えるサポーターまで、自分の症状や生活スタイルに合った対策を選ぶことが大切だ。指の違和感に気づいた今こそ、無理のないケアを始めたい。
スマホ指・ゲーム指は、日常のクセが積み重なって起こる不調。痛みを我慢するより、早めにサポートアイテムを取り入れることで悪化を防ぎやすくなる。貼るだけのテーピングから、親指・手首を支えるサポーターまで、自分の症状や生活スタイルに合った対策を選ぶことが大切だ。指の違和感に気づいた今こそ、無理のないケアを始めたい。