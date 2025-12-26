¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè5²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡ÖÀöÎý¤Î¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¼ÂÍÑ¤ÎÌ¾µ¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡¢¤½¤·¤Æ²¦Æ»¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×
º£Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë°ìËÜ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¦Æ»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤òÁª¤Ö¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÄÀ¤ÏÂ¿ºÌ¤Ç¡¢²Á³ÊÂÓ¤äÇ¯¼°¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤ËÇº¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤3ËÜ¤ò¸·Áª¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈºÇ½é¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼ 126622 SSxPT ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¥è¥Ã¥È¤ä¼«²ÈÍÑ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ1992Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á¥¾å¤ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ¿åÀ¤Ï100m¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ref.116622¤«¤é¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿126622¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤È¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼ 126622 SSxPT ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,250,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÄÌ¾Î¡¡¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼
·¿¼°¡¡126622
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ x ¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2024Ç¯2·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¡Ö¥è¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤ºÃÏÌ£¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤«¤éÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ¤¬2024Ç¯2·î¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤¤Ä¶¹âÇ¯¼°¡£½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î°Â¿´´¶¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥ÊÀ½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤¬Êü¤Ä¾åÉÊ¤Êµ±¤¤È¡¢¥À¡¼¥¯¥í¥¸¥¦¥àÊ¸»úÈ×¤Î½Â¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤«¤é¸«¤¨¤¿»þ¤ËºÇ¹â¤ÎËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤º¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ò¿ä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ MÈÖ
1991Ç¯º¢¤«¤é2011Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡ÖRef.16570¡×¡£Æ¶·¢Ãµ¸¡²È¸þ¤±¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤ò»ý¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3À¤Âåµ¡¤Ç¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥Á¤¬¥á¥¿¥ëÁÇºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏGMTµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤Î¼«Æ°´¬¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£Ã±ÆÈ²ÄÆ°¤¹¤ëÃ»¿Ë¤Ë¤è¤êÂè2»þ´ÖÂÓ¤òÍÆ°×¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÀº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ MÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,400,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡16570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2009Ç¯1·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£MÈÖ(2007-2008Ç¯¤´¤íÀ½Â¤)¡£ÊÝ¾Ú½ñ¥«¡¼¥É¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë°ìÉôÇí¤¬¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î´°À®·Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤È³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾µ¡¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï2007Ç¯¤«¤é2008Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿MÈÖ¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯ÂåÆÃÍ¤Î¼Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡ºÑ¤ß¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢2009Ç¯ÉÕ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÅÀ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤Î»ý¤Á¼ç¤«¤éÃÛ¤«¤ì¤¿Îò»Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ì£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼ 124060 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥¤¥ÈÉ½¼¨¤Ê¤·¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢·¿¼°¡Ö124060¡×¡£ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤é1mm¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·41mm·Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢Éý¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ÊÊ¸»úÈ×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÌó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¼«¼ÒÀ½¼«Æ°´¬¤¡ÖCal.3230¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¦Æ»¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼ 124060 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,050,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼
ÄÌ¾Î¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼
·¿¼°¡¡124060
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 41mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2023Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO GINZA
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£»ä¤â¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ö124060¡×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯3·îÉÕ¤Î¿·¤·¤¤ÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¹âÇ¯¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤âºÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ý¤µ¤¨¤âÌ£¤Ë¤Ê¤ë·øÏ´¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤3ËÜ¤ò¸·Áª¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¼ÂÍÑÀ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈºÇ½é¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
