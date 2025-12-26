YouTubeにて「【Google ＆ Nintendo presents】YouTube Gaming Replay 2025」が12月26日20時より配信開始
YouTube Japanは、特別番組「【Google ＆ Nintendo presents】YouTube Gaming Replay 2025」を12月26日20時より配信する。
本番組は2025年を彩った様々なゲーム動画を5名のクリエイターと共に振り返る番組となっている。人気動画やライブ配信、Xを通じて視聴者からの推し動画、出演者のおすすめ動画など2025年話題になった様々なゲームプレイ動画の名場面を振り返る。
