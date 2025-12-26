“それスノフレンドパーク”新春SP放送「リブート」＆「ちるらん 新撰組鎮魂歌」チームと三つ巴対決
【モデルプレス＝2025/12/26】1月2日放送のSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系／よる5時〜）では、“それスノフレンドパーク”新春SPを4時間15分スペシャルで届ける。
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それスノ』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送されている。
第5弾となる今回は、日曜劇場『リブート』チーム、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manの豪華三つ巴対決が実現。『リブート』チームは主演の鈴木亮平をはじめ、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームは、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠と豪華俳優陣が勢揃い。
支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。豪華俳優陣が揃う中、チームの垣根を超えたお祭り騒ぎに支配人の深澤も混乱の展開に。一体なにが起こるのか。（modelpress編集部）
・『リブート』チーム
鈴木亮平、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）
・『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チーム
山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠
