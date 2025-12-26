¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈá·à¤ò¾¡Íø¤ØÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡¡¿·ºî¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿º²
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¡ÊDe La Soul¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡É´Å¤µ¤È¶ì¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë°ìÇ¯¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤¬Áª¤Ö¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àTOP100
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥ó¥×¥ëµöÂú¡Ê¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¡¢¤½¤·¤Æµì¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¤È¤ÎÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ö·¸Áè¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥ê¥ª¤ÎºÇ½é¤Î6Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¨¡¨¡1989Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼Åª·æºî¡Ø3 Feet High and Rising¡Ù¤ò´Þ¤à¨¡¨¡¤¬¡¢Æ±Ç¯3·î3Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¶ìÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤È¤·¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¤½¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¡¢·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É ¡É¥È¥¥¥ë¥´¥¤¡¦¥¶¡¦¥À¥ô¡É ¥¸¥ç¥ê¥¯¡¼¥ë¡ÊDavid ¡ÉTrugoy the Dove¡É Jolicoeur¡Ë¤¬2·î12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯54¡£¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥¥¥ë¥´¥¤¤Î»Ð¥·¥ó¥Ç¥£¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥±¥ë¥ô¥£¥ó ¡É¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¡É ¥Þ¡¼¥µ¡¼¡ÊKelvin ¡ÉPosdnuos¡É Mercer¡¿56ºÐ¡Ë¤È¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È ¡É¥á¥¤¥·¥ª¡É ¥á¥¤¥½¥ó¡ÊVincent ¡ÉMaseo¡É Mason¡¿55ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤¿Í§¤ò»¾¤¨¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢9ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØCabin in the Sky¡Ù¤À¡£2016Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥Èºî¡ØAnd the Anonymous Nobody¡Ä¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥¹¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ØLegend Has It¡Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ö¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î¿·ºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ØCabin in the Sky¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢1943Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¥¥ë¥´¥¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸MC¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏºî¾å¤ÎÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢À©ºî¤ÎÁ´¹©Äø¤Ç·èÄêÅª¤ÊÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Èà¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢ËÍ¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Î±Æ¶Á¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Í¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö»È¤Ã¤¿¶Ê¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢Èà¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥¹¥È¤Î¡ØDont Push Me¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ô¡ÊDave¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËÁÆ¬¡ØYUHDONTSTOP¡Ù¤â¤½¤¦¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ç¥¤¥ô¤¬ºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎÃÇÊÒ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤¬³ÈÄ¥¤·¤Æ¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¡¢¥È¥¥¥ë¥´¥¤¤¬¡É¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤«¤éÊª»ö¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£µìÉè¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡Ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À°¤¤¡¢²»³Ú¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤³¤ËÏ¢¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡Ö¤è¤¯¸À¤¦¤À¤í¡©¡¡Ã¯¤«¤¬ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹Î©¤Ä¤È¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤«¤é¹ÒÏ©¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Å·»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Ã¤Æ¡£Èà¤¬ËÍ¤é¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡£µìÉè¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥«¥¿¥í¥°¡Ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À°¤¤¡¢²»³Ú¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¡£Èà¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤ë»×¤¤¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤Ï¤³¤ì¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ãí¤®¹þ¤ó¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÍÍ¤Î»×¤·¾¤¤·¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬³µÇ°Åª¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤¬Å·¹ñ¤«¤é¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤âÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÈà¤¬¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¤¿¤À¡¢2¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¡¢·ç¤±¤¿¥Ô¡¼¥¹¤¬°Õ¼±¤Î±ü¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âµðÂç¤ÊÄ´À°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤¢¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¥Ç¥¤¥ô¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤òËÍ¤¬½¦¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬´Ý¤´¤È1¥ô¥¡¡¼¥¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¤À¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÈà¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¤½¤ì¤Ë¡É»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÌÜÇÛ¤ê¡É¤À¤è¡£¥Ç¥¤¥ô¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¡¢¥Ó¡¼¥È¡¢¸ÀÍÕ¤Î¸À¤¤Êý¡¢¶Á¤Êý¨¡¨¡¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¡Ø¥Ç¥¤¥ô¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥é¥¤¥à¤òÎÉ¤¯¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¡Ø¥Ç¥¤¥ô¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Î½èÍý¤ò¤³¤¦À°Íý¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á´Éô¤ò¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ËÍ¤é¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ¡¢Èà¤Ê¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£Èà¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÄ´À°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥¥¥ë¥´¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î½ÅÄÃ¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¥Ã¥¯¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Ë¤â¶¦ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ï¥ó¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¦¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤é¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤Îµ±¤«¤·¤¤²áµî¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¶Ú¤òÊÔ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡¢´¿´î¤ËËþ¤Á¤¿½Ëº×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶»¤òÂÇ¤ÄÄÉÅé¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÀ®¸ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤ä»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ®¸ù¤À¤è¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Â©¤ò¤·»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡£¤¢¤ë¶Ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Î¡É³Ú´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Íê¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥Ý¥¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏËÍ¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤ÎÁÓ¼º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥»¥é¥Ô¡¼Åª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡ÉËÍ¤é¡É¤ÎÁÓ¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤è¡×
¥¤¥ó¥È¥í¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´19¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë71Ê¬Ä¶¤ÎÂçºî¤À¡ÊºÇÄ¹¤Ï1991Ç¯¤Î¡ØDe La Soul Is Dead¡Ù¤Ç73Ê¬Ä¶¤¨¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜºî¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥å¥ª¤ÏÁêÅö¤ÊÏ«ÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤Î¶Ê¡¢¤³¤³¤ËÃÖ¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤³¤Î¶Ê¤ò³Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¶Ê¤â´Ý¤´¤Èºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥é¥Þ¤È¥í¥¤¡¦¥¨¥¢¡¼¥º¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡Ë¡ØCruel Summers Bring FIRE LIFE!!¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ØDay in the Sun¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤ä³ëÆ£¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃË½÷¤Î´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°¦¤·¹ç¤¦2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤äËà»¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ØDay in the Sun¡Ù¤Ø»ê¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×
¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¼ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎDJ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃÇÂ³Åª¤Ë¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¶Ê¤Ç¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤â½Ëº×´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¶Ê¡ÖWill Be¡×¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤â¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥é¥Ã¥×¤¬Ä°¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¥Ç¥¤¥ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¤ß¤Á¤½¤¦¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Þ¥¤¥¯¤ËÌá¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¡Ø¥Þ¥¤¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤â»î¤·¤Æ¤¤¿¡£·ë¶É¤Ï¡ÉÀµ¤·¤¤¶Ê¡É¤«¤É¤¦¤«¡£¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤È¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYoure Welcome¡Ù¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤âÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØArt Official Intelligence¡Ù»°Éôºî¤ÎÂè3¾Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êDJ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¡¢2001Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAOI: Bionix¡Ù¤Î»þÅÀ¤ÇÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ê°ÊÁ°¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿EP¡ØPremium Soul on the Rocks¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ë¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ÈDJ¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬µö¤¹¤Ê¤é¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢ËÍ¤é¤¬ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØAOI 3¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¼è¤ê¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡£·ë¶É¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡ÉÌóÂ«¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡£»°Éôºî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Î2ºî¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÄ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥á¥¤¥·¥ª¤Î¥é¥Ã¥×Éüµ¢¤À¤±¤¬¡¢¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥Ê¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¡¼¥È¡¢¥¹¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ã¥¯¡¢¥³¥â¥ó¡¢¥¥é¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×µé¤ÎMC¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¤À¤¬ºÇÂç¤Î¶Ã¤¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡¦¥¿¥ó¥®¥å¡¼¥º¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¥¢¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¯¥¨¥¹¥ÈÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëQ¥Æ¥£¥Ã¥×¤Î¥«¥á¥ª¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¶Ê¤Ç¥ô¥¡¡¼¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¡ØA Roller Skating Jam Named Saturdays¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î·»Äï¤À¤è¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÖËÍ¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¡É¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Âç·»µ®¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡£Ç¯²¼¤Ê¤Î¤ËÂ¸ºß¤¬¥Ç¥«¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÈà¤Î°Õ¸«¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ø²¶¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤è¡£¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¹Ô¤¯¤è¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¥Æ¥£¥Ã¥×¤ÏËÍ¤é¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡£Èà¤ÏÀµÄ¾¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¥é¥¤¥à¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¤â¸À¤¦¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¤½¤ì¤ÇÈà¤¬»²²Ã¤·¤¿¶Ê¡Ê¡ØDay in the Sun (Gettin Wit U)¡Ù¡Ë¤òÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÈà¤Ï»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÄ°¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢²£ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ËÀ¼¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è!?¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷ÂçÇú¾Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤â¡Ø¥Þ¥¸¡© ¾è¤ê¤¿¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤ÏºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤â¥á¥¤¥·¥ª¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤¢¤ë»þ¤Ï¡ØCabin in the Sky¡Ù¤À¤·¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¡ØDifferent World¡Ù¤À¤·¡¢¡ØRun It Back¡Ù¤â¤¢¤ë¡£Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤è¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ê¤é¤¿¤Ö¤ó¡ØRun It Back¡Ù¤«¤Ê¡Ê¥¶¡¦¥Ý¥ê¥¹¤Î¡ØEvery Little Thing She Does Is Magic¡Ù¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¡Ë¡£ËÍ¤Ï¥¶¡¦¥Ý¥ê¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¦¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬¡¢¥¶¡¦¥Ý¥ê¥¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òµÕ²óÅ¾¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤µ¤»¤Æ¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤âºÇ¹â¡£¤·¤«¤â¥Ê¥º¤¬Ä°¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò°Ñ¤Í¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥à¤ò»Å¾å¤²¤¿¡£¤¢¤Î¶Ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥á¥¤¥·¥ª¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¡É»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡É¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ÊDJ¥×¥ì¥ß¥¢À©ºî¤Î¡Ë¡ØEN EFF¡Ù¡ØRun It Back¡Ù¡ØThe Package¡Ù¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ä¡Ä¡£Çº¤à¤è¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×
¡ØCabin in the Sky¡Ù¤Î½øÈ×¤Ç¥á¥¤¥·¥ª¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¿ô¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃ¼Åª¤Ë¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤í¨¡¨¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤Îµ²±¤ò¡£¤½¤·¤Æ°¤¤µ²±¤«¤é¤âÆ¨¤²¤ë¤Ê¡£Á´Éô¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤À¤«¤é¡×
Èá¤·¤ß¤¬¡¢¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤È¥á¥¤¥·¥ª¤òº£¤³¤³¤ØÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢Ìó40Ç¯¶á¤¯Â³¤¯¼Â¤êË¤«¤ÊÁÏºî¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¤â¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ô¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÆùÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡¢Èà¤¬ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È²¿¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬½ËÊ¡¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¸Þ¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤¬¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£Ã¯¤«¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤òµî¤ë¤È¤¡¢Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Èá¤·¤ß¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥Ç¥¤¥ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ²±¤È°ÎÂç¤µ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤¬µî¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉâ¤«¤Ö¡É¸÷¡É¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥È¥¥¥ë¥´¥¤¤¬¡ØCabin in the Sky¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥É¥¥¡¼¥Ì¥¹¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
De La Soul¡Ê¥Ç¡¦¥é¡¦¥½¥¦¥ë¡Ë
¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCabin In The Sky¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://de-la-soul.sng.to/cabin-in-the-sky
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Mass Appeal
Tracklist:
1 Cabin Talk (album intro) / De La Soul & Giancarlo Esposito
2 YUHDONTSTOP
3 Sunny Storms
4 Good Health
5 Will Be / De La Soul & Yummy Bingham
6 The Package
7 A Quick 16 for Mama / De La Soul & Killer Mike
8 Just How It Is (Sometimes) / De La Soul & Jay Pharoah & Gareth Donkin
9 Cruel Summers Bring FIRE LIFE!! / De La Soul & Yukimi
10 Day In The Sun (Gettin' wit U) / De La Soul & Q-Tip & Yummy Bingham
11 Run It Back!! / De La Soul & Nas
12 Different World / De La Soul & Gina Loring
13 Patty Cake
14 The Silent Life Of A Truth
15 EN EFF / De La Soul & Black Thought
16 Believe (In Him) / De La Soul & STOUT & K. Butler & The Collective
17 Yours / De La Soul & Common & Slick Rick
18 Palm Of His Hands / De La Soul & Bilal
19 Cabin In The Sky
20 Don't Push Me
From Rolling Stone AU
