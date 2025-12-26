「モノ」より「体験」を売る？ 顧客の心を掴む”カスタマーエクスペリエンス”とは【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【ビジネス用語 - ブランド】「カスタマーエクスペリエンス」
顧客が商品やサービスを購入・利用するときに得る「体験」を価値として提供する、マーケティングの 考え方のこと。
具体的な例
・店舗がシンプルで商品を探しやすい
・サイトのデザインがわかりやすい
・暮らしのストーリーを感じる
嬉しい・助かるなど、感情に訴えるようなサービスが成功への鍵です。
【ビジネス用語 - ブランド】「コンバージョン」
Webサイトを訪問した人が会員登録したり購入したりするなど、設定した目標のアクションをすること。
その他、資料請求・会員登録・問い合わせ・応募などもコンバージョンに該当します。
具体的にどんなアクションをとってもらいたいかを定義し、分析しましょう。
【ビジネス用語 - ブランド】「ブランド」
特定の商品やサービスを識別し、競合他社と差別化するために用いられる名称やシンボル、デザインなどのこと。
普通のカフェオレ A社のカフェオレ 「A社がつくった」という付加価値 ブランド
ブランドとは、単なる「ロゴや名前」ではなく、約束された価値やサービスを受けられると顧客に信頼されることが目的となります。競合他社のなかから選ばれ続ける理由をつくることが大切です。
【ビジネス用語 - ブランド】「コーポレートアイデンティティ」
企業の理念や事業内容、文化などをもとに、自社の存在価値を体系的に整理し、社内外に発信する企業戦略。以下の3要素で構成されます。
*CI= コーポレートアイデンティティの略
■ M I＝理念の統一
企業理念・経営方針など、企業の考え方
■ V I＝視覚の統一
ロゴ、カラーなどの視覚的な部分
■ B I＝行動の統一
社員の行動、接客などのふるまい、教育方針など
コーポレートアイデンティティを社内外に発することで、社員の意識向上や顧客に信頼感を与えることができます。
【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e