「モノ」より「体験」を売る？ 顧客の心を掴む”カスタマーエクスペリエンス”とは【瞬解！ デザイン用語図鑑】

【ビジネス用語 - ブランド】「カスタマーエクスペリエンス」

顧客が商品やサービスを購入・利用するときに得る「体験」を価値として提供する、マーケティングの 考え方のこと。

具体的な例 ・店舗がシンプルで商品を探しやすい

・サイトのデザインがわかりやすい

・暮らしのストーリーを感じる 嬉しい・助かるなど、感情に訴えるようなサービスが成功への鍵です。

【ビジネス用語 - ブランド】「コンバージョン」

Webサイトを訪問した人が会員登録したり購入したりするなど、設定した目標のアクションをすること。

その他、資料請求・会員登録・問い合わせ・応募などもコンバージョンに該当します。

具体的にどんなアクションをとってもらいたいかを定義し、分析しましょう。

【ビジネス用語 - ブランド】「ブランド」

特定の商品やサービスを識別し、競合他社と差別化するために用いられる名称やシンボル、デザインなどのこと。

普通のカフェオレ A社のカフェオレ 「A社がつくった」という付加価値 ブランド

ブランドとは、単なる「ロゴや名前」ではなく、約束された価値やサービスを受けられると顧客に信頼されることが目的となります。競合他社のなかから選ばれ続ける理由をつくることが大切です。

【ビジネス用語 - ブランド】「コーポレートアイデンティティ」

企業の理念や事業内容、文化などをもとに、自社の存在価値を体系的に整理し、社内外に発信する企業戦略。以下の3要素で構成されます。

*CI= コーポレートアイデンティティの略

■ M I＝理念の統一

企業理念・経営方針など、企業の考え方

■ V I＝視覚の統一

ロゴ、カラーなどの視覚的な部分

■ B I＝行動の統一

社員の行動、接客などのふるまい、教育方針など

コーポレートアイデンティティを社内外に発することで、社員の意識向上や顧客に信頼感を与えることができます。

【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e