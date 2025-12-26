今シーズン一番の寒気の影響で福岡では25日夜、初雪を観測しました。寒さのピークは越えましたが、山間部では水道管の凍結など影響が出ていました。

■鬼丸ゆりか記者

「26日午前8時半ごろの福岡市・天神です。冷たい風が吹いていて、立っていると体の芯まで冷える寒さです。厚手のコートを着ている人の姿が多く見られます。」



福岡市では最低気温2.4℃を記録し、今シーズン一番の寒さとなったほか、各地で最低気温が1℃前後と厳しい冷え込みとなりました。





■街の人「家を出た時からとても寒くて、温まるものを少し飲もうかなと思って。」「ロングコートは久しぶり。いつも短いのを着ていたのですが。」「カイロを持っていても寒い。」気象台によりますと、福岡（福岡市）で25日午後11時半ごろ、佐賀（佐賀市）で26日午前3時すぎに、いずれも平年や去年よりも遅い初雪を観測しました。福岡は去年より3日遅く、平年より9日遅い観測で、佐賀は去年より12日遅く、平年より15日遅い観測でした。

福岡県添田町の英彦山（ひこさん）では雪景色が広がっていました。



■訪れた人

「名前が雪っていうんですよ。雪山の雪。」



佐賀県鳥栖市から登山に訪れたという女性が連れているのは、ボーダーコリーの雪ちゃんです。

■白野寛太記者

「どうですか、雪ちゃん。雪がうれしいの？」

■雪ちゃん

「きゅーん、きゅーん。」

■飼い主

「早く登りたいって感じですね。」



いつもよりテンション高めという雪ちゃんは、足取り軽やかに雪の中の登山へと向かいました。

一方、気温計が氷点下2℃を示していたのは、正午すぎの佐賀市三瀬村です。三瀬ルベール牧場どんぐり村の従業員からは「想定外」との声が聞かれました。



■三瀬ルベール牧場どんぐり村・岡部璃湖さん

「いま凍結しているので、きょうはまだ出ません。」



屋外にある10か所のうち、8か所の水道管が凍結していました。

■岡部さん

「回らない。カチカチです。最近ずっと暖かったので油断しました。」



この日は休園日のため大きな支障はなく、27日は通常営業できる見込みだということです。



■岡部さん

「凍結すると水道管が破裂するので、水が出ていると安心します。今夜も冷えるので、凍結しないよう流して帰ります。」



寒さのピークはすでに越え、27日以降、徐々に気温が上がる見込みです。



ただ、気象台によりますと、年明けに再び九州北部地方の上空に強い寒気が流れ込む可能性があるとして、水道管の凍結などに注意を呼びかけています。