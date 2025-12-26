女優の浅川梨奈が２６日、都内で「浅川梨奈 ２０２６ ＣＡＬＥＮＤＡＲ」（Ｎａｇｉｓａ刊）の発売記念イベントに登場した。

自身５作目となる同カレンダー発売に、「今年も発売できるということで、ありがたく思っています」と笑顔。２０２５年カレンダーの撮影中に考えていた案を採用し、猫カフェや浅草などで撮影を行った。お気に入りは、５月の浅川と猫が向かい合うカットで、「猫好きって、自分の猫はもちろんだけど、猫全般が大好きなんです。どの猫見てもかわいいなって思うし、すごく思い出の１ページになっている」と満足した表情を見せた。

来年のカレンダーの内容については「趣味に全振りした全ページコスプレみたいなのも面白そう。衣装、メイク泣かせすぎて現実的ではないかもしれないけど、やってみたい」とほほえんだ。

今年は映画「４９日の真実」で主演を務めるなど、充実の１年を過ごした。２０２５年を振り返り、「好きな事もたくさんできたし、お仕事も色んな経験を積ませていただいた。精神的にも安定した１年だったかなと思います」と語り、来年は「芸能生活１３、１４年を迎えて、人生の半分が芸能生活している。自分のやりたいことだったり、自分の今後を見つめ直せる１年にできたら」と意気込んだ。