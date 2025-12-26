村上信五、小澤征悦らと2025年のニュースを語る あす27日『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』年内ラスト放送
SUPER EIGHT・村上信五が、あす28日放送の読売テレビ・日本テレビ系ニュース番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（毎週土曜 前11：55）に出演する。
【画像】『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』ナビゲーターの小澤征悦
多くの情報の中で埋もれてしまっているけれど実は大切な問題の数々に向き合う『ジグザグ』は、今年4月に放送スタート。俳優・小澤征悦がナビゲーターを務める。いよいよ年内ラストの放送となり、村上がスタジオに登場し、2025年の政治、経済、外交、スポーツなどのニュースを振り返る。
■出演コメンテーター
村上信五（SUPER EIGHT）
堀潤（ジャーナリスト）
金子恵美（元衆議院議員）
ナビゲーター：小澤征悦
キャスター：足立夏保（読売テレビアナウンサー）
解説：高岡達之（読売テレビ報道局特別解説委員）
サブキャスター：林マオ（読売テレビアナウンサー）
フィールドキャスター：橋本雅之 （読売テレビ）
気象予報士：吉積夏帆
