モデルのエレナ・アレジ・後藤（29）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。母で女優の後藤久美子（51）との2ショットを披露した。

後藤はこの日放送のTBS系「明石家さんまのご長寿グランプリ2025」に出演。母娘で収録スタジオを訪れたようで、楽屋の名札や、セット裏に置かれたモニターなどの画像も投稿した。

さらに、湯呑みを持つエレナと、笑顔の後藤の2ショットも紹介した。

テレビを見た視聴者からも「ゴクミ51歳…」「ゴクミほんときれい」などの声が上がっており、母娘とは思えぬ若々しい姿を見せている。

後藤は、NHK「テレビの国のアリス」（1986年）のヒロイン役で女優デビュー。12歳で、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」で伊達政宗の妻・愛姫の少女時代役で出演し、美少女ブームである「ゴクミブーム」が起きた。「ゴクミ」は、1987年12月の「新語・流行語大賞」流行語部門で銅賞に選出された。人気絶頂だった21歳の時に当時人気F1レーサーだったフランス人のジャン・アレジ氏と交際を始めてフランスに渡り、2男1女に恵まれた。現在はスイスのジュネーブで生活している。