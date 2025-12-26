【カドコミAWARD2025】 12月26日 発表

【拡大画像へ】

KADOKAWAとドワンゴは、同社が運営する漫画サイト「カドコミ」および漫画アプリ「カドコミアプリ」において、2025年の年間ランキング「カドコミAWARD2025」を発表した。

「カドコミAWARD2025」は、カドコミで2025年に最も多くのユーザーに読まれ、ファンを獲得した作品を、全10部門のランキング形式で発表するというもの。ファンタジー部門で「ニセモノの錬金術師」、ギャグ・コメディ部門で「異世界おじさん」が受賞するなどした。

また、受賞作品の一部で、12月26日から2026年1月8日までの期間中、無料話増量キャンペーンを実施する。

□特設ページ

「カドコミAWARD2025」受賞作品

【「年間総合ランキング」・「ファンタジー部門」】

「ニセモノの錬金術師」原作：杉浦次郎／作画：うめ丸

□作品ページ

【「ラブコメ・恋愛部門」1位】

「悪役令嬢たちは揺るがない」漫画：赤羽にな／原作：八月八

□作品ページ

【「ギャグ・コメディ部門」1位】

「異世界おじさん」著者：殆ど死んでいる

□作品ページ

【「ホラー・ミステリー・サスペンス部門」1位】

「右園死児報告」原作：真島文吉／作画：新川権兵衛 ネーム構成：かかし朝浩

□作品ページ

【「カドコミオリジナル部門」1位】

「傭兵団の料理番」漫画：梅木泰祐／原作：川井昂 キャラクター原案：四季童子

□作品ページ

【「BL部門」1位】

「異世界の沙汰は社畜次第」著者：采和輝／原作：八月八 キャラクター原案：大橋キッカ

□作品ページ

【「百合部門」1位】

「怪異部～M県Y市の怪現象について～」著者：さりい・Ｂ

□作品ページ

そのほかの部門は特設ページにて公開中となる。

※ランキングは2025年1月1日～2025年10月31日の閲覧ユーザー数やフォロー数などを元に集計。