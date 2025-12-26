TVアニメ化作品「フリージング」が「キミコミ」にて全話一挙公開！12月28日まで無料で読める
【キミコミ「フリージング」無料公開】 12月28日23時59分まで
人類を襲う「異次元体」との戦いで姉を失った少年・カズヤは、異次元体対応作戦学校『ゼネティックス』へと編入する。
キルタイムコミュニケーションは、原作・林達永氏、作画・金光鉉氏によるマンガ「フリージング」の全話一挙公開を「キミコミ」にて開始した。また、12月28日23時59分までの期間中、全話が無料で読めるキャンペーンも実施する。
本作は2011年にテレビアニメ化もされている学園SFアクション。人類を襲う「異次元体」との戦いで姉を失った少年・カズヤは、異次元体対応作戦学校「ゼネティックス」に編入。そこで姉の面影と「接触禁止の女王」の異名を持つサテライザーと出会い、彼女と関わっていく。
