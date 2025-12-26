『それスノ』4時間15分SPは“それスノフレンドパーク”第5弾！鈴木亮平、山田裕貴ら豪華俳優陣とSnow Manが三つ巴対決
TBSで毎週金夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。1月2日17時からの放送は4時間15分SP。“それスノフレンドパーク”新春SPを送る。
■支配人は深澤辰哉が担当
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送されている。
第5弾となる今回は、日曜劇場『リブート』チーム、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manの超豪華三つ巴対決が実現。
『リブート』チームは主演の鈴木亮平をはじめ、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームは、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠と、豪華俳優陣が勢揃い。支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
超豪華俳優陣が揃うなか、チームの垣根を超えたお祭り騒ぎに支配人の深澤も大混乱の展開に。大波乱の超豪華な三つ巴対決をお見逃しなく。
(C)TBS
■番組情報
TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』
01/02（金）17:00～21:15
出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）
副支配人：柴田英嗣（アンタッチャブル）
日曜劇場『リブート』チーム
鈴木亮平
伊藤英明
黒木メイサ
野呂佳代
津田篤宏（ダイアン）
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チーム
山田裕貴
鈴木伸之
中村蒼
中島健人
生見愛瑠
■関連リンク
『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/