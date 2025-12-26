『それスノ』4時間15分SPは“それスノフレンドパーク”第5弾！鈴木亮平、山田裕貴ら豪華俳優陣とSnow Manが三つ巴対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週金夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。1月2日17時からの放送は4時間15分SP。“それスノフレンドパーク”新春SPを送る。

■支配人は深澤辰哉が担当

1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送されている。

第5弾となる今回は、日曜劇場『リブート』チーム、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manの超豪華三つ巴対決が実現。

『リブート』チームは主演の鈴木亮平をはじめ、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームは、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠と、豪華俳優陣が勢揃い。支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。

超豪華俳優陣が揃うなか、チームの垣根を超えたお祭り騒ぎに支配人の深澤も大混乱の展開に。大波乱の超豪華な三つ巴対決をお見逃しなく。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

01/02（金）17:00～21:15

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

副支配人：柴田英嗣（アンタッチャブル）

日曜劇場『リブート』チーム

鈴木亮平

伊藤英明

黒木メイサ

野呂佳代

津田篤宏（ダイアン）

ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チーム

山田裕貴

鈴木伸之

中村蒼

中島健人

生見愛瑠

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/