　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万720円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては30.39円安。出来高は841枚となっている。

　TOPIX先物期近は3425ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.94ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50720　　　　　　+0　　　　 841
日経225mini 　　　　　　 50715　　　　　 -10　　　 16208
TOPIX先物 　　　　　　　　3425　　　　　+1.5　　　　 833
JPX日経400先物　　　　　 30895　　　　　 +15　　　　 104
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　-1　　　　 199
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース