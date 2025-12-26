日経225先物：26日19時＝変わらず、5万720円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万720円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては30.39円安。出来高は841枚となっている。
TOPIX先物期近は3425ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.94ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50720 +0 841
日経225mini 50715 -10 16208
TOPIX先物 3425 +1.5 833
JPX日経400先物 30895 +15 104
グロース指数先物 676 -1 199
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3425ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.94ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50720 +0 841
日経225mini 50715 -10 16208
TOPIX先物 3425 +1.5 833
JPX日経400先物 30895 +15 104
グロース指数先物 676 -1 199
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース