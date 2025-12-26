米有力紙『ロサンゼルス・タイムズ』の電子版は25日（日本時間26日）、長期に渡る低迷が続くエンゼルスについて記事を公開。王者ドジャースの成功を目の当たりにしているファンの現実を冷静に分析した。

■両球団の格差が浮き彫りに

『ロサンゼルス・タイムズ』は同日、「エンゼルスファンは、もう見切りをつけてドジャースのバンドワゴンに乗るべきだろうか？」と題した記事を掲載。球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースに対し、エンゼルスは10年連続のシーズン負け越し。同じ南カリフォルニアを拠点としながら、補強や育成面においても差がついた両球団の現在地に言及した。

記事では「もしあなたがエンゼルスファンで、この状況に心底うんざりしているとしたら――忠誠心を見直すべきなのか」と、応援先を変える案も飛び出した。レッズなどでGMを務めたジム・ボウデン氏が「不服ならドジャースファンになればいい」とパイレーツファンを茶化したように、スモールマーケットの球団ファンには新たな選択肢が残されていると主張する。

一方で、今でこそ球界屈指の資金力を誇るドジャースでも、過去には経営難を乗り越えて再生した時代があり、苦しい経験が成功をより価値あるものへと変えてくれると示された。「そのキャップを誇らしくかぶれる日は、いつか必ず来る。そして、流した涙の分だけしっくりと頭に馴染むはずだ」と言及。エンゼルスファンに「去るべきだ」と勧めるものではなく、現状の厳しさから目を背けることもしていない。ファン自身に問いかける内容となっている。