¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Û»ÝÌ£¤È¹á¤ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¶ÌÏªËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡õ¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡¢¡ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²¹¤â¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë°ìÇÕ¡Ö¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î(R)¡×(Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È687±ß ¥¤¡¼¥È¥¤¥ó700±ß)¤È¡¢¡Ö¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡×(Hot/Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È638±ß ¥¤¡¼¥È¥¤¥ó650±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¶ÌÏª¤Î»Ý¤ß¤ÈËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÉËõÃã¤Å¤¯¤·¡É¤Î¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó0.7%(¢¨Á´¹ñÃãÀ¸»ºÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñÄ´¤Ù)¤È¡¢´õ¾¯¤ÊÃãÍÕ¤Î¶ÌÏª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÈÃã»Õ¡É(¢¨¤ªÃã¤òÁªÄê¡¦Ä´¹ç¡¦À½ÉÊ²½¤¹¤ë¿¦¿Í)´Æ½¤¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¶ÌÏªÆþ¤êËõÃã¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤ÈËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ëËõÃã¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡£»Å¾å¤²¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤´ÅÌ£¤ÎËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¡¢Çö¤¯¾Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¶ÌÏªÆþ¤ê¤ÎËõÃã¤ò¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ÈÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½À¤é¤«¤ÊËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥×¥é¥¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿°ìÇÕ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¡õ±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¤ªÃãËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆäñ¥ß¥ë¥¯(ÊÆäñÍ³Íè¤Î¥ß¥ë¥¯)¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡×(Hot/¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈShort599±ß¡Á ¥¤¡¼¥È¥¤¥óShort610±ß¡Á)¤ä¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È275±ß¡Á ¥¤¡¼¥È¥¤¥ó280±ß¡Á)¡¢¡ÖËõÃã&¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È285±ß¡Á ¥¤¡¼¥È¥¤¥ó290±ß¡Á ¢¨µ¨Àá¸ÂÄê)¤òÈÎÇä¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ä¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¡ÈÃÄ¤é¤ó»þ´Ö¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
