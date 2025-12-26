各地で今季一番の冷え込みに「長崎市などで初雪観測」27日から大みそかの天気は晴れの予報《長崎》
26日の県内は寒気の影響で、8つの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。
気象台は、長崎で25日に今シーズン初めて雪が降ったと発表。
平年より14日遅い初雪です。
午前9時頃の佐世保市内。
雪で屋根が白く染まり、車にもうっすらと積もっています。
最低気温2.7℃を観測した長崎市でも26日朝、雪が舞っていました。
（茨城から）
「厚着のジャンパーを持ってこなかったので、寒い。雪が今、ちらついている」
（福島から）
「きょうは寒いので(手袋を)出した。温かいものを食べて、なるべく体を冷やさないようにしようと思う」
長崎市では、25日に平年より14日、去年より6日遅く初雪を観測。
雲仙岳や対馬市など8つの地点では、今シーズン一番の冷え込みとなりました。
また 冬型の気圧配置が強まり気圧の傾きが大きくなった影響で、県内全域に「強風、波浪注意報」が発表されています。
それにより、九州商船のジェットフォイルとフェリーが一部、欠航となりました。
気象台は26日夜遅くまで、強風に注意するよう呼び掛けています。
年明けには、この冬一番の強い寒気が流れ込む見込みで、大雪となる恐れも。
来月4日頃から南部と北部、五島の山地を中心に、雪が積もる見込みです。
最新の気象情報を確認するようにしてください。
27日からの10日間の天気を見ていきます。
27日から 大みそかの31日まですが、概ね晴れの天気となりそうです。
最低気温は、27日は南部と北部で2℃など、平年より大幅に低く、厳しい寒さが続きますが、28日～31日までは平年並みか 高めの気温で、日中は過ごしやすくなりそうです。
そして年明けですが、元日以降は気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、にわか雨、もしくは雪が降るところもありそうです。
特に3日以降は強い寒気が流れ込むため、厳しい寒さとなり大雪の可能性もあります。
積雪や路面凍結にはご注意ください。