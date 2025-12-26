TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN“媚びないのに、抗えない”新ビジュアルを披露
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUNが、来年1月28日発売の雑誌『NYLON JAPAN』3月号（カエルム）の表紙に登場。“媚びないのに、抗えない”新ビジュアルを披露する。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
同誌では、アメリカ・ニューヨーク発のメーキャップアーティストブランド「NARS」がTAEHYUNを起用したビューティシューティングを実現。光の反射で透明感をかなえる「ライトリフレクティング」コレクションのベースメーキャップと同ブランドならではの甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感とともに、唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩る「アフターグロー リップバーム N」をまとった表紙とカバーストーリーとなる。
表紙に加え、“アフターグロー リップバーム N”で開花するTAEHYUNのクールとスイート、静と動の対照的な魅力を捉えた、エクスクルーシブなビジュアルにロングインタビューを加えた26ページのカバーストーリーを展開。両面ミニフォトカードもセットされた豪華な内容となる。
【使用アイテム】
・アフターグロー リップバーム 232 CRUSH
・ブラッシュ N 907 MAD LOVE
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
同誌では、アメリカ・ニューヨーク発のメーキャップアーティストブランド「NARS」がTAEHYUNを起用したビューティシューティングを実現。光の反射で透明感をかなえる「ライトリフレクティング」コレクションのベースメーキャップと同ブランドならではの甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感とともに、唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩る「アフターグロー リップバーム N」をまとった表紙とカバーストーリーとなる。
【使用アイテム】
・アフターグロー リップバーム 232 CRUSH
・ブラッシュ N 907 MAD LOVE
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N