地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の採択から、今月で１０年を迎えた。

日本でも今夏は記録的猛暑となるなど、気候変動の影響が顕在化している。しかし、温暖化に関する偽・誤情報がＳＮＳを通じて拡散するなど温暖化対策の機運低下も懸念される。石原環境相は読売新聞のインタビューに応じ、「正しい情報をわかりやすく発信していく」と強調した。（聞き手 鬼頭朋子、西原寛人）

温暖化「身近な言葉で発信」

温暖化対策の必要性について、どう考える。

――「私の選挙区でもある伊豆諸島や小笠原諸島では、温暖化で藻場がなくなった、貝類やイセエビが採れない、魚の種類も減ったなど、様々な問題が現実に起きている。そうした問題を堅苦しい言葉ではなく、もっと身近な形で伝えていく工夫が必要だと感じる」

ＳＮＳ上では、地球温暖化を否定する偽情報や誤情報が拡散されている。どう対応していくか。

――「気候変動に関する政府間パネル・ＩＰＣＣは『人間活動が地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がない』と結論づけた。こうした科学的知見に基づく情報を環境省のウェブサイトなどで分かりやすく発信していきたい」

温暖化を否定する人に、どうすれば伝わるか。

――「近年、日本の政治家でも『温暖化なんて偽りではないか』などと言う人がいる。また、ＩＰＣＣの評価が『でまかせなんじゃないの』と語る人もいる。だが、温暖化を否定する主張にどのような研究の裏付けがあるのか、考えてみてもらいたい。ＩＰＣＣは、長年の科学的知見を集積しており、権威あるノーベル賞も受賞している。それを上回る評価をされた情報があるかどうか、確認してもらいたい」

脱炭素へ「次世代太陽電池」

１１月、ブラジル・ベレンで開催されたＣＯＰ３０では、開催国ブラジルが「脱化石燃料」の加速を呼びかけた。火力発電を続ける日本の政策は環境保護団体などからの批判対象となっている。

――「ブラジルの人口は日本の約２倍だが、国土は約２０倍に上る。水力発電、風力発電、太陽光発電を実施可能な広大な土地があり、再生可能エネルギーで多くをまかなえる。日本はブラジルとは事情が大きく異なる点は、理解してもらいたい。その中で、日本としてどう脱炭素を進めるか考えていく必要がある」

再生可能エネルギーは、メガソーラーによる自然破壊などが問題視され、日本国内で伸び悩んでいる。今後、国内外の脱炭素に向けてどう取り組むのか。

――「期待される技術の一つが、次世代太陽電池『ペロブスカイト太陽電池』の開発だ。従来の太陽光パネルの設置が難しかった屋根や壁面にも導入可能で、都市での活用が期待される革新的な技術となる。今後、様々な補助をしながら、量産化の体制を整えコスト低減を図り、日本国内に市場を作り、世界にも送り出していく」

米国は、ＣＯＰ３０に代表団を送らなかった。石原環境相は、現地で交渉にあたる中で、米国の不参加の影響をどのように感じたか。

――「米国は不在だったが、熱心な交渉が行われた。先進国グループの発言力が落ちているということもない。ただ、肌で感じたのは、ＥＵや英国、日本はいずれも物価高に直面しているなど状況が似ている。欧州各国は、トランプ政権から防衛費拡大を求められ、厳しい状況にある。今後も先進国で協調し、バランスのとれた議論を進めることが重要だ」

累積２億トン削減へ

ＣＯＰ期間中、環境省などが長年取り組んできたＪＣＭ事業を巡り日本の技術協力で実現したタイの温室効果ガスの排出削減量の一部を、日本の削減量として国連へ報告することに両政府が合意した。今後、ＪＣＭ事業をどのように進めていくか。

――「ＪＣＭの実施国は、８月にインドが署名を行い３１か国にまで増え、これまでに２８９件のプロジェクトを実施中だ。課題は、今取り組んでいる案件をどれぐらい削減に結びつけられるかだ。２０４０年までに累積２億トンを目指して、各国と協議を進めたい」

ＪＣＭ事業を通じて、どのような技術を海外へ提供していきたいと考えているのか。新興国・途上国から特に注目されている分野は。

――「インドのプペンドラ・ヤーダブ環境森林気候変動大臣との会談では、私から、日本企業による圧縮バイオガスの事業化計画を紹介した。また、ＣＯＰ会場内の展示ブースでは、日本企業による効率的な廃棄物処理、リサイクル、暑熱対策、衛星を使った観測技術、アンモニアや水素を活用した技術などに高い関心が寄せられた。こうした企業の取り組みを後押ししていきたい」

ＩＰＣＣ「公募で開催地選定」

ＣＯＰ３０全体会合のスピーチで、２０２７年に開催されるＩＰＣＣ総会を日本に誘致する方針を示した。誘致の狙いは。

――「ＩＰＣＣ総会を機会に、気候変動の科学的知見についてしっかりと発信し、温暖化対策や適応の重要性について理解を広げたい。開催地は公募し、脱炭素に尽力している地域を選びたい」