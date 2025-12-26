Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月26日は、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）が2026年2月5日に発売する『ドラゴンクエストVII Reimagined』がお得に登場しています。

ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch2 7,573円 （公式価格から14%オフ） Amazonで見る PR PR

名作が再構築！ 2026年2月に発売予定の『ドラゴンクエストVII Reimagined』が14％オフ

SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）が2026年2月5日に発売する『ドラゴンクエストVII Reimagined』が、予約購入で公式価格から14％オフに。名作『ドラゴンクエストVII』を再構築したリメイク作品です！

舞台はエスタード島。孤島に暮らす主人公が、親友キーファとともに「石版のかけら」を集めることで、冒険の世界が段階的に拡張していきます。石版を台座にはめるたび、新たな土地・物語が解放され、選択によって展開が変化する追加エピソードも用意。原作の魅力を保ちつつ、物語導線を整理し、遊びやすく再構築されていますよ。

「ドールルック」×新職業システムで、戦略性と没入感が向上！

キャラクターは、鳥山明氏のデザインを基にした3DCG「ドールルック」で刷新。温かみのある表現が、フィールドやダンジョンのジオラマ的演出と高い親和性を見せます。

バトル面では、職業ごとの「職業とくせい」とバーストチャージが鍵に。さらに冒険を進めると職業のかけもち（2職同時）が解放され、呪文・特技・特性を2系統同時運用可能。ショートカットコマンド、オートバトル、フィールドアタックなどの快適機能も充実しているのでテンポよく冒険が進められます。

また、早期購入特典「トロデーンの服（見た目装備）＋熟練のたね×3」や、セーブデータ特典「はやてのリング（HD-2D版『DQI＆II』セーブデータ連動」も用意！

なお、上記の表示価格は2025年12月26日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

