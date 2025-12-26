Image: Shutterstock

半導体での圧倒的な強さだけでは、どうやら納得がいかないようです。

NVIDIA（エヌビディア）は、AI開発エコシステムのあらゆるレイヤーに自社製品を組み込もうと考えていて、今その視線はオープンソースAIモデルに向けられています。

NVIDIAは12月15日、最新のオープンモデル「Nemotron 3」ファミリーを発表。同社のプレスリリースによれば、これらのモデルは、エージェント型AIアプリを構築する上で業界トップの精度を誇るといいます。

オープンソースAIは、業界ごとのピンポイントなニーズに合わせてカスタマイズできる点や、AI企業のサーバーではなく自社の内部サーバーでデータを処理できる点から、企業や政府機関など一部のユーザーに支持されてきました。

ただ、アメリカの巨大テック企業は、より収益が見込める独自モデルにシフトしていて、オープンソースモデルの世界から大きく距離を置いています。例外的な存在はMeta（メタ）くらいでしたが、そのMetaも独自モデルへの転換を検討していると報じられています。

“オープン”な組織を主張するOpenAIは、今年8月にオープンソースモデル「gpt-oss-120b」「gpt-oss-20b」を発表しましたが、前回の発表からなんと5年以上もの月日が経っていました。

オープンソース分野で存在感を増す中国

シリコンバレー勢が不在気味だったオープンソース分野では、DeepSeek（ディープシーク）やAlibaba（アリババ）といった中国のモデルが存在感を強めています。これはすべてAIで世界を制するという中国の戦略の一環。中国は「AIをすべての人に」というアプローチを通じて、世界での影響力を強めようとしています。特に中国政府がNVIDIAに対抗できるレベルのAI向け半導体を作れると考えている今、その影響力は一層強まりつつあります。

NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏は、この状況をかなり警戒しているようです。ここ数カ月、同氏は米国政府に対してこの状況を真剣に受け止めるよう訴えてきました。10月にワシントンで開かれた開発者会議GTCでも、中国がオープンソース分野で優位に立っていることに警鐘を鳴らしました。

NVIDIAは、一般消費者向けのAIモデル開発では大きな存在感があるわけではない（これまでの主な実績は、ChatGPT以前の時代に出した人物画像生成AI「StyleGAN」くらい）のですが、中国の動きを受けて、自ら行動を起こし始めたようです。経営陣は独自モデルで競争したいわけではないと明言。あくまでもオープンソース分野で存在感を高めることが狙いです。

NVIDIAは、Nemotronを自社のハードウェアへの依存を世界的にさらに強めるためのツールとして捉えています。このオープンモデルを世界中の開発者に提供することで、今後開発される新しいモデルが、中国ではなくNVIDIAの半導体に最適化されるようにしたいといいます。

継続的なモデル提供で信頼を掴む

NVIDIAのエンタープライズ向け生成 AI ソフトウェア担当バイスプレジデント、カリ・ブリスキー氏はこう述べています。

「モデルが1度リリースされただけで、今後のロードマップも示されていない状況では、AIアプリを開発する人たちがそのモデルに頼れないことを、私たちは理解しています」

ブリスキー氏は、信頼性の構築のために今後も投資を続けるとし、すでに次のモデルも見据えていると語りました。