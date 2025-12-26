98万回以上再生されているのは、黒猫が飼い主さんに甘える姿。キリッとした顔つきとのギャップに、視聴者からは「すっごいイケボで『ニャン』とか言いそう」「イカつい顔して中身はめっちゃ子猫w」などのコメントが集まっていました。

【動画：大好きな弟の膝の上で、『キリッとした顔つきの黒猫』が…想像以上に『デレデレな光景』】

大好きなポジションをゲット

TikTokアカウント「ぼーちゃん」に投稿されたのは、現在はすでにお空へと旅立った黒猫のくぅちゃんがお気に入りの場所でゆったりしていたときの様子。人間のようにもたれかかっている姿勢だったとのことですが、実はお気に入りの場所とは、投稿主さんの弟さんの膝の上だったそうです。

くぅちゃんは、弟さんの腕にすっぽり収まる形に。まるで赤ちゃんがママのお膝にのっているようだったといいます。くぅちゃんのキリッとした顔つきと、ふにゃふにゃの甘えっぷりのギャップが大きすぎて、投稿主さんは思わず笑ってしまったそう。

もうちょっと甘えたいくぅちゃん

しばらくすると、くぅちゃんは「もっと甘えさせて」とばかりに頭をそっと弟さんのお腹に寄せたとのこと。ママに甘える赤ちゃんどころか、今度は恋人に甘えるかのようだったそうです。弟さんもうれしそうにしていたとのことで、相思相愛ですね。

くぅちゃんは甘い表情で弟さんを見上げると、しばし見つめ合っていたそう。見ているほうが照れてしまいそうなほどラブラブな時間を過ごしたといいます。くぅちゃんがこれだけ愛を示すのは、きっと弟さんがいつも優しくしてくれるからなのでしょう。

ギャップが愛おしいくぅちゃん

甘い雰囲気を醸し出すくぅちゃんですが、見た目はイケメンな黒猫さん。投稿のコメント欄では「愛してるぜぇ」「お前が一番だゼェ」「俺ぇがついてるぜぇ」など、くぅちゃんが言いそうなセリフがたくさん並んでいました。

イケメンな声＝イケボを想像する視聴者もありましたが、くぅちゃんの声は実は顔に似合わず（？）とてもキュートなのだとか。見た目と性格と鳴き声にギャップがあるくぅちゃんでした！

くぅちゃんの甘えっぷりを見た視聴者からは「黒猫って甘えん坊ですよね」「黒猫ちゃんて、ほんとに人をダメにする可愛さと優しさと人懐っこさがありますよね」と、黒猫への愛情が込められたコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「ぼーちゃん」には、くぅちゃんの可愛い声が聞こえる動画や、くぅちゃんとキジトラのななちゃんが仲良く眠っている動画なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼーちゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。