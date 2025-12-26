【ROPÉ PICNICのベージュ】が大人可愛い♡ 40・50代が持ちたい「上品バッグ」

バッグを新調するなら、可愛らしさと上品さの両方を兼ね備えたベージュカラーがこの冬の狙い目。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、大人可愛いベージュのバッグをセレクト！ 主役級デザインのワンハンドルバッグやクラシカルなトートバッグと、淡いベージュの色合いが大人の冬コーデに柔らかな明るさを灯してくれそうな上品バッグをお届けします。

丸いフォルム × ボアが愛らしい主役級デザイン

【ROPÉ PICNIC】「ムートンライクラウンドワンショルダーバッグ」\3,597（税込・セール価格）

この冬注目のスエード調素材にふわふわのボアをあしらった、主役級のワンハンドルバッグ。ころんと丸みを帯びた愛らしいフォルムとボアの組み合わせが、一点投入で大人コーデに可愛げをプラスしてくれます。ベルトの金具のおかげでクラス感もあり、大人に似合う上品さもキープ。サッと肩がけするだけでコーデのシーズンムードを高めてくれそう！

品よく格上げするクラシカルなトートバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ベルトデザインクラシックトートバッグ」\3,953（税込・セール価格）

きちんと感を重視した大人のキレイめコーデにも合わせやすい、クラシカルなベルトデザインのトートバッグ。スエード調素材のなめらかな質感や、ベルト部分のきらめく金具が高見えを後押しします。ハンドルまで淡いベージュで統一されているため、明るい差し色感覚で多彩なカラーコーデに合わせやすいのが嬉しいポイントです。

存在感のあるショルダーバッグもベージュなら軽やか

【ROPÉ PICNIC】「デミルーンショルダーバッグ」\3,496（税込・セール価格）

ミルキーなベージュの合成皮革素材を使用したこちらのショルダーバッグは、半月型の横長フォルムが印象的。やや大きめのサイズも相まって存在感があり、大人コーデにちょうどいいエッジを効かせてくれそう。柔らかなベージュの色味のおかげで軽やかな印象を損ねないのがGOOD。ワンハンドルでサラリと肩がけするだけでなく、斜めがけもできます。

日常に優しく寄り添うコンパクトなボストンバッグ

【ROPÉ PICNIC】「旅するボストンバッグ ソフトシンセティックレザーボストンバッグ」\3,496（税込・セール価格）

「リアルレザー見えする」（公式ECサイトより）という質感にこだわった合成皮革素材が、上質感を意識したい大人世代も持ちやすいボストンバッグ。角を落としたなめらかなフォルムは、大人可愛さとともに上品さも醸し出します。コンパクトなサイズと優しげなベージュの色味によってコーデに圧迫感を与えにくく、デイリーにヘビロテしたくなってしまうかも。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ