投稿主さんは、子猫に初めて納豆をあげてみたのだとか。最初は驚いていたものの、果敢に挑戦していく姿に動画は6.4万回以上も再生され、「うちのネコも納豆食べます」「こんなに美味しそうに納豆を食べてるなんて可愛すぎる」とのコメントが集まっています。

【動画：初めて納豆を目にした子ネコ→匂いにびっくりしたかと思いきや…予想外な『まさかの展開』】

生まれて初めての納豆

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さまに登場したしろがね丸くん。投稿主さんはこの日、しろがね丸くんに納豆をあげてみることにしたのだとか。

投稿主さんは、しろがね丸くんがいったいどんな反応をするのか楽しみだったとのこと。まずは、カップに入った納豆をかき混ぜた後、しろがね丸くんを膝の上にのせて、匂いをかがせてみたのだとか

衝撃的な匂いに戸惑う

納豆のカップに顔を近づけてみるしろがね丸くん。初めて嗅ぐ何とも言えない匂いに驚いたのか、飼い主さんの腕から逃れようと、身じろぎし始めます。そのまま腕から逃れてテーブルの上に移動し、納豆と少し距離を取りました。

それでも、気にはなるようで、納豆を少しの間見つめていたのだそう。衝撃的な匂いだったのか、納豆からさらに離れて距離をあけます。すると、納豆が好きな先住猫のうまちゃんが、早く食べたくて納豆に近づいてきたのだとか。

みんなで食べてみよう

しばらくすると匂いに慣れてきたのか、しろがね丸くんは納豆を近づけられても逃げなくなったのだそう。投稿主さんは、納豆の味を知ってもらえれば、きっともっと納豆のことを好きになってもらえると思ったとのことです。

子猫だからか怖いもの知らずのしろがね丸くんは、あまりためらいのない様子で、すぐに納豆を食べたとのこと。初めて見たものにもかかわらず、挑戦してみたのはすごいですね。

初めての納豆に挑戦したしろがね丸くんの姿は、YouTubeで6.4万回以上も再生され、「しろちゃん納豆に興味津々でしたが、初めて観る納豆にビックリしてましたね」「納豆初体験のしろちゃん。 しっかり食べましたね」「みんな可愛いなぁ」「皆で納豆パーティーだ」「納豆を見つめるしろがね丸かわいいです」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さまには、しろがね丸くんと二匹の先住猫さんの動画が投稿されています。投稿主さんたちとの仲の良いやり取りもたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。