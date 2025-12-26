2025年11月4日（火）にグランドオープンし、愛知県初のアウトレットモールとして話題となっている「三井アウトレットパーク 岡崎」。その2階に、『チーズガーデン 三井アウトレットパーク 岡崎店』があるのをご存知ですか？実はこちら、チーズ菓子専門店『チーズガーデン』の、東海地方“初”となるカフェ併設店舗なのです。

多彩なチーズスイーツで人気を博す『チーズガーデン』

1994年8月に栃木県那須で生まれたチーズ菓子専門店で、美しい自然に囲まれた那須の地でしか作れない菓子作りを続けています。

看板メニューは、「御用邸チーズケーキ」。数種類のチーズをブレンドして作られた、濃厚でしっとりとしたベイクドチーズケーキです。他にも、チーズクッキーやフィナンシェ、季節限定のスイーツなど、チーズを使った多彩な焼き菓子をラインナップ。

栃木県の那須本店をはじめ、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪で店舗を展開する人気店です。

東海“初”のカフェメニューをチェック！

オープンしたばかりの『チーズガーデン 三井アウトレットパーク 岡崎店』では、チーズケーキや焼き菓子、様々なチーズスイーツはもちろん、チーズスイーツと一緒に楽しみたいオリジナルブレンドティー「手茶」や、「チーズと塩麹のオリーブオイル漬」といった、一部グロサリーも取り揃えています。

そして、特に注目したいのがカフェメニュー！チーズにこだわったスイーツはもちろん、ドリンクやフードまで楽しむことができますよ。ぜひチェックしてみてください。

『チーズガーデン 三井アウトレットパーク 岡崎店』カフェメニュー

チーズスイーツ

カットケーキプレート各種

●御用邸チーズケーキ 500円

●季節の御用邸チーズケーキ 550円～

●NASU WHITE フロマージュブラン 650円

●バスクチーズケーキ 650円

※写真は「御用邸チーズケーキ」

●御用邸パフェ 800円

紅茶ゼリーとベイクドチーズケーキ風味のソフトクリームを重ね、御用邸チーズケーキ、御用邸チーズクッキーをトッピング！

●W チーズケーキソフト（コーン／カップ） 各600円

ベイクドチーズケーキ風味のソフトクリーム。削りたてのグラナパダーノをトッピングしています。

チーズスイーツドリン「飲むチーズケーキ」

チーズスイーツの新たな魅力が楽しめるドリンク。「レアチーズケーキベース」と「ベイクドチーズケーキベース」の2 種類のチーズケーキベースドリンクで味わえます。店内飲食はもちろん、テイクアウトも可能です。

●1. レアチーズケーキドリンク S 480円／M 580円

●2. ベイクドチーズケーキドリンク S 580円／M 680円

●3. ティラミスドリンク S 580円／M 680円（税込）

●4. バスクチーズケーキドリンク S 680円／M 780円

フード

●チーズパンデュ 1,080円

国産の白ワインの風味を生かしたチーズフォンデュソースで、季節の野菜やパンを味わう人気メニュー。

●ブレッドボウルビーフシチュー 1,580 円

味わい深いビーフシチューを、器に見立てたパンと一緒に楽しめる贅沢な一品。選べるスープ付きです。

●キッズプレート ナポリタン 700 円

●キッズプレート ハンバーグ＆チキンライス 700 円

子連れに配慮し、見た目にもかわいい木製の割れないプレートで提供。

カフェスペースでランチやティータイムを楽しんだら、自宅使いや手土産にショッピングもできる『チーズガーデン 三井アウトレットパーク 岡崎店』。地元の人はもちろん、観光客も楽しめるお店となっています。

店舗名：チーズガーデン 三井アウトレットパーク 岡崎店

住所：愛知県岡崎市舞木町字金森200 2F

電話番号：0564-64-1662

営業時間：【物販】10:00～20:00、【カフェ】10:00～20:00※フードLO19:00、スイーツ・ドリンクLO19:30

定休日：不定休 ※三井アウトレットパーク 岡崎の店休日に準ずる

公式サイト：https://cheesegarden.jp/