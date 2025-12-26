宝塚歌劇団は26日、宙組の東京宝塚劇場公演「PRINCE OF LEGEND/BAYSIDE STAR」を、「主要な出演者の体調不良」のため、28日まで休演とすると発表した。



【写真】柚香光、激変！戦う女子高生役をイメージした短いスカート丈

同公演は、25日も休演となっており、「主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、急遽12月25日（木）の公演を中止いたしましたが、引き続き、12月28日（日）までの公演を中止させていただきます」としている。千秋楽は2026年1月4日で、29日以降の公演については「12月28日（日）中にご案内させていただきます」としている。



宙組では、現在トップスターの桜木みなとに次ぐ大きな役を演じている水美舞斗がケガにより13日から休演（復帰未定）している。そのため休演直後の「PRINCE―」の代役は、新人公演で水美の役を演じた泉堂成から、鷹翔千空に変更になったばかり。「主要な出演者」が誰なのかは発表していないが、水美も休演している中、劇団も苦渋の選択となった。



これまでも星組の「1789－バスティーユの恋人たち－」（2023年）では当時のトップ礼真琴の体調不良で2幕から4日間中止となり、その後、暁千星が礼の代役となり再開したことがある。また月組の「フリューゲル－君がくれた翼－/万華鏡百景色」(2023年）ではトップ娘役の海乃美月が休演したが、芝居とショーで海乃の役を彩みちると天紫珠李が分け合い、休演することなく上演された。



宝塚では「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをあらためてお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます」とした。



また宝塚だけでなく東宝も26日当日に、東京・日生劇場で上演中のミュージカル「十二国記－月の影 影の海－」13時公演を中止と発表。こちらも「出演者の急な体調不良のため、やむを得ず中止とさせていただきました」とした。「陽子役の加藤梨里香は、体調不良のため、12月26日(金)18時公演の回より当面の間休演とさせていただきます。なお同役は吉田萌美が務めさせていただき、一部演出を変更のうえ上演させていただきます」と謝罪した。同作は宝塚元花組トップスター柚香光の退団後初ミュージカル。中嶋陽子役を柚香と加藤が演じていた。



なお両作品とも体調不良の病名については明かしていない。



（よろず～ニュース編集部）