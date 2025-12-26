Snow Man、『それスノフレンドパーク』第5弾放送 日曜劇場『リブート』＆『ちるらん』チームと三つどもえ対決
9人組グループ・Snow Manが、来年1月2日に放送されるTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後5：00）に出演する。4時間15分スペシャルとなる今回は “それスノフレンドパーク”新春SPを届ける。
【番組カット】すごいポーズ！気合を入れる中島健人＆めるるら
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年7月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送されている。
第5弾となる今回は、日曜劇場『リブート』チーム、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manの三つどもえ対決が実現。『リブート』チームは主演の鈴木亮平をはじめ、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームは、主演の山田裕貴をはじめ、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠と、豪華俳優陣が勢ぞろい。
支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。豪華な俳優陣がそろう中、チームの垣根を超えたお祭り騒ぎに支配人の深澤も大混乱の展開となる。
