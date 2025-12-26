ロックバンド「RIZE」「The BONEZ」でヴォーカルを務めるミュージシャンのJESSEさんが、公式サイトと自身のSNSを通じて、来年1月より全てのライブ活動を当面の間休止することを公表しました。



公式サイトでは「弊社所属バンド・RIZE / The BONEZのVo. JESSEにつきまして」「2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と報告。「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたが」「ライブ活動が続く中、身体の負傷が続き」「医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と経緯を説明しています。





またJESSEさん本人も、1995年に初めてバンドを組んで以来のことを振り返る文章を投稿。「小さな怪我は付きものだと言い聞かせてきて30年、骨折や捻挫、肉離れ、多少の流血なんて屈でもない、何故ならこういったライブスタイルをするバンドに魅力を感じてきたからだ」と、激しいパフォーマンスを持ち味にしてきたことを語っています。







しかし「右手の麻痺が増え始め体の痛みが消えないので病院に行ったところ、再度首からの神経圧迫が原因だった」「このまま走り続けたら数年後か分からないが車椅子かも」と恐怖を覚えたとのこと。









JESSEさんは「俺はあと15年このスタイルでライブをしたい」「治療に専念する事を決めました」「心配無用。より強くなって余裕でステージに帰って来ます」と、決意を込めて伝えています。









フォロワーからは、回復を待つ声・復活の暁には対バンを期待する声など、数多くのエールが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】