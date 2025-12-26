川崎麻世、クリスマスに義叔母の形見で“オリジナルペアリング”制作「我々はまだ結婚指輪を作ってなかったので…」 料理研究家の妻の手作りディナーも披露
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスに21歳年下で料理研究家の妻・花音さんの叔母の形見を用いた“オリジナルペアリング”を制作したことを明かし、仲むつまじく夫婦で過ごすクリスマスの様子を披露した。
【動画】「我々はまだ結婚指輪を作ってなかったので…」クリスマスに制作したペアリングを夫婦で披露した川崎麻世
麻世は「我々のクリスマスプレゼントはダイヤモンドとルビーのオリジナルペアリングです」と書き出し、動画を投稿。「去年亡くなった妻の叔母からの肩身のダイヤモンドとルビーを使い、思いがこもった指輪を作りました」（原文ママ）と説明した。
続けて、「家族がいない叔母は妻を娘の様に可愛がっていました」「そんな叔母は闘病中だったので我々の結婚式も参加出来なかったのを悔しがっていました」と、叔母への思いを吐露。「我々はまだ結婚指輪を作ってなかったので、叔母の思いもこもった結婚指輪にし、大切にします」とつづっている。
投稿では、夫婦でペアリングを身に着けたショットなど、幸せあふれる夫婦のクリスマスの様子がとらえられており、「料理は妻がクリスマスイヴとクリスマスの今日作ってくれました」と豪華ディナーも披露。温かな家庭のひとときを伝えた。
コメント欄には「Merry Christmas 素敵なリング 花音ちゃんのネイルともピッタリ」「ステキなXmasですね 憧れます」「思い出も含めて素敵な贈り物ですね」「ペアリング、素敵ですね。お二人の幸せレポが私を幸せな気分にしてくれます」などの声が寄せられている。
