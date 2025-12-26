BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が25日に放送され、川口和久氏（66）と西山秀二氏（58）の元カープバッテリーがそろってゲスト出演。現在指揮を執る新井貴浩監督（48）のもとでプレーする後輩たちについて、西山氏が激しくうらやましがる場面があった。

「○×ダグアウト」のコーナーで出た「今の時代に生まれていたとしてもプロになっていた」という質問にそろって「○」の札を挙げた2人。

西山氏は「なってたと思ういうか、今の時代になりたかったっすね」と語り出すと「だって…そんな…」のあとは番組スタッフの忖度で口の動きは「令和NG」の文字で封じられ、音声はオンエアされず。

今回の番組MCを務めたお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が「やめなさい！」とツッコミを入れるも、その後の西山氏の発言も放送には耐えらなかったようで「表現が令和NG」のテロップが入った。

ようやく「監督、コーチからのプレッシャーもかけられないじゃないですか」から西山氏の声と口の動きが“復活”。

そして、「今、とんでもないボーンヘッドして帰っても新井監督なんか“家族ですから、家族ですから”“次はやってくれると思います”」と新井監督のモノマネまで披露し「あ〜んな！」と甲高い声。

「僕ら帰った瞬間に転がってましたよ！ベンチの裏で！」と昭和から平成初期の荒々しいカープベンチについて笑顔で語って笑いを誘った。

「ほんとにね。僕らも（新井監督のように）ああいうふうにこんなんやってもうたら、そらその気なってもっと頑張れますよ」と西山氏。

「たとえば女の人とかいても…」と続け、球場で女性ファンに「西山くん頑張って！」と手を振られ、手を振り返してファンサービスしただけで「コーチ飛んできて。“チャラチャラしてんじゃねーぞ！ゴルラァ！！！”。ほんまそうですよ…」とファンサービスを大事にする令和との大きな違いを語っていた。