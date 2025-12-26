乳がん闘病中の元SKE48で声優、タレントの矢方美紀（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。リンパ浮腫を発症したことを公表した。

矢方はグループ卒業後の18年に乳がんを患ったAYA世代（思春期・若年成人）のがんサバイバー。左乳房全摘出とリンパ節切除手術、抗がん剤治療、放射線治療を経て、現在も治療を受けながら自身のがん体験を発信している。16日には「なんとか年内にリンパ浮腫検査できる、、5年前は大丈夫だったけど流石に今回はアウトだろうなー。手術はさけたい」と投稿し、その後の投稿では検査で「リンパ浮腫が出てきてた」ことがわかったとし、「来年から本格的に治療してかなきゃ。腫れと赤みが出てるから とりあえず薬を飲んで落ち着いてほしい 酷くなる前に見て頂けてよかった」とつづっていた。

今回の投稿で「リンパ浮腫は乳がんの手術で リンパを切除することにより起きる可能性があるものです わたしは左のリンパ節切除していますが、今月から腕全体に赤みや腫れが出てしまい 痛みもあります」と説明。「蜂窩織炎にはなりたく無い」と、リンパ浮腫の合併症として引き起こしやすいとされる「蜂窩織炎（ほうかしきえん）」を心配するとともに、「少しでも乳がんのこと 手術して終わりじゃない事 知っていただけたら幸いです」とつづった。